WIMBLEDON: Cibulková postúpila do 3. kola dvojhry, čaká ju Mertensová

ženy - dvojhra - 2. kolo:



Dominika CIBULKOVÁ (SR) - Johanna Kontová (22-V. Brit.) 6:3, 6:4

Slovenská tenistka Dominika Cibulková sa rovnako ako vlani prebojovala do 3. kola dvojhry na granslamovom turnaji vo Wimbledone. Štvrťfinalistka z roku 2016 v 2. kole po výbornom výkone vyradila vlaňajšiu semifinalistku a nasadenú dvadsaťdvojku Britku Johannu Kontovú 6:3, 6:4. V dueli o postup do osemfinále nastúpi v sobotu proti pätnástej nasadenej Belgičanke Elise Mertensovej, s ktorou má bilanciu 1:1.Cibulková počas celého duelu s Kontovou výborne podávala. Slovenka striedala servis na telo s podaním von z dvorca. Zverenka trénera Mateja Liptáka mala navrch aj vo výmenách a vďaka agresívnej hre dokázala zatlačiť Kontovú do defenzívy. Za stavu 4:2 prelomila podanie Britky a po potvrdení brejku dotiahla prvý set do úspešného konca. V druhom dejstve za stavu 1:1 vďaka sérii forhendových winnerov súperku opäť brejkla a šancu na postup medzi elitnú tridsaťdvojku už z rúk nepustila. V desiatom geme premenila pri vlastnom podaní v poradí piaty mečbal a vyrovnala vzájomnú bilanciu s Kontovou na 2:2.Cibulková bola so svojím výkonom veľmi spokojná.povedala v prvom pozápasovom rozhovore.Kontová zložila Slovenke kompliment.citovala slová Britky oficiálna stránka WTA.