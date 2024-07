Tenistka Krejčíková bude druhou finalistkou po triumfe nad Rybakinovou

ženy - dvojhra - semifinále:



Barbora Krejčíková (ČR-31) - Jelena Rybakinová (Kaz.-4) - 3:6, 6:3, 6:4

Wimbledon 11. júla (TASR) - Česká tenistka Barbora Krejčíková bude súperkou Talianky Jasmine Paoliniovej vo finále ženskej wimbledonskej dvojhry. Tridsiata prvá nasadená v semifinále zdolala šampiónku z roku 2022 a štvorku "pavúka" 3:6, 6:3, 6:4. Na listinu víťaziek na tráve All England Clubu tak v sobotu s určitosťou pribudne nové meno, pre Krejčíkovú i Paoliniovú to bude prvé finále vo Wimbledone.Kazaška na úvod súboja potvrdzovala úlohu favoritky. V druhom geme prelomila podanie Češky a po potvrdení brejku sa ujala vedenia 3:0. Krejčíková doplácala na nízku percentuálnu úspešnosť prvého servisu. Až za stavu 0:4 získala prvú hru, keď uspela pri podaní Rybakinovej. Štvrtá nasadená síce potom dovolila ešte súperke získať dva gemy, no koncovku setu si postrážila.Druhé dejstvo prinieslo vyrovnanejší priebeh. Krejčíková sa za stavu 3:2 dostala k dvom brejkbalom a hneď prvý využila. Získanú výhodu už nestratila a vynútila si tretí set. Češka bola na koni, vďaka brejku v Tildenovom geme odskočila Rybakinovej a zápas už dotiahla do úspešného konca. Víťazka Roland Garros z roku 2021 v desiatom geme premenila hneď prvý mečbal.