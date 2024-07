Tenistka Krejčíková sa stala prvýkrát víťazkou ženskej dvojhry

ženy - dvojhra - finále:



Barbora Krejčíková (ČR-31) - Jasmine Paoliniová (Tal.-7) 6:2, 2:6, 6:4



Londýn 13. júla (TASR) - Česká tenistka Barbora Krejčíková sa stala prvýkrát v kariére víťazkou ženskej wimbledonskej dvojhry. Turnajová tridsaťjednotka zdolala vo finále nasadenú sedmičku Jasmine Paoliniovú z Talianska 6:2, 2:6, 6:4. Krejčíková získala druhý singlový grandslamový titul, v roku 2021 nenašla premožiteľku na Roland Garros v Paríži. Po Jane Novotnej, Petre Kvitovej a Markéte Vondroušovej je historicky štvrtá česká šampiónka vo wimbledonskom singli.Upravila si tak bilanciu vo finále turnajov na podujatí veľkej štvorky na 2:0. Zároveň potvrdila, že českým tenistkám sa na dvorcoch All England Clubu darí, vlani v boji o titul uspela Vondroušová. Krejčíková sa stala prvou Češkou v Open ére, ktorá triumfovala vo dvojhre na dvoch rôznych Grand Slamoch. Vďaka sobotňajšiemu triumfu zinkasuje prémiu 2,7 milióna libier pred zdanením. Do rebríčka WTA jej pribudne 2000 bodov a v jeho pondelňajšom vydaní sa vráti späť do prvej desiatky.Paolinová sa nedočkala grandslamového titulu ani na druhý pokus. Pred mesiacom prehrala v zápase o cennú trofej na Roland Garros so svetovou jednotkou Poľkou Igou Swiatekovou. Talianka si napriek prehre vylepší svoje kariérové rebríčkové postavanie, bude jej patriť piate miesto. Paolinová sa dostala v rovnakej sezóne do boja o titul na Roland Garros i Wimbledone. Naposledy to dokázala v roku 2016 Američanka Serena Williamsová.Krejčíková vstúpila do finálového duelu lepšie, využila hneď prvý brejkbal a potvrdila to čistou hrou pri vlastnom servise. Češka dobre podávala, trpezlivou hrou si vedela pripraviť pozície na zakončenie výmen a účinne využívala bekhendový. Paoliniová sa trápila na servise a pôsobila na dvorci nervóznym dojmom. Talianka robila aj viac nevynútených chýb a z toho ťažila jej súperka. Krejčíková si koncovku prvého setu postrážila, zakončila ho čistou hrou a výsledkom 6:2.Úvod druhého dejstva však patril Paolinovej, využila prvú príležitosť na returne a následne potvrdila brejk. Češka znervóznela, prestalo sa jej dariť na servise a súperka bol lepšia aj v dlhších výmenách. Siedma nasadená hráčka potvrdila aj v ďalších minútach progres oproti prvému setu. Talianka vo ôsmom geme využila hneď prvý setbal pri podaní Krejčíkovej.V rozhodujúcom treťom dominovali hráčky na podaní až do stavu 3:3. O všetkom napokon rozhodol Tildenov gem, v ktorom po dvojchybe Talianky premenila Krejčíková druhý brejkbal. Češka šancu získať prvý wimbledonský titul už z rúk nepustila. V desiatej hre premenila v poradí tretí mečbal a aj v druhom vzájomnom stretnutí zvíťazila nad Paoliniovou. Počas uplynulých ôsmich ročníkov sa tešilo osem rôznych tenistiek.Krejčíková po zisku titulu ťažko hľadala slová:uviedla Češka v slávnostnom príhovore. V rozhovore si spomenula aj na krajanku Janu Novotnú, víťazku na tráve All England Clubu z roku 1998:Paoliniová mala napriek prehre úsmev na tvári.