Zranený Alcaraz nebude obhajovať titul na Roland Garros
Vlani obhájil titul na Roland Garros, triumfoval aj na US Open a rok zakončil ako svetová jednotka.
Autor TASR,aktualizované
Madrid 24. apríla (TASR) - Španielsky tenista Carlos Alcaraz nebude obhajovať titul na grandslamovom turnaji Roland Garros. Druhý muž svetového rebríčka ATP sa totiž ešte stále nezotavil zo zranenia zápästia. Alcaraz sa nepredstaví ani na podujatí ATP Masters 1000 v Ríme, ktoré malo byť pre neho generálkou na antukový vrchol sezóny. Informovala o tom agentúra AFP. Španiel už vynechal aj turnaj v Madride.
„Treba byť obozretný, preto sme sa rozhodli, že nebudem štartovať na turnaji v Ríme ani na grandslamovom Roland Garros. Je to pre mňa veľmi komplikovaná situácia, ale som presvedčený o tom, že sa cez ňu prenesiem a vrátim sa na kurty ešte silnejší. Zdravie je prvoradé. Vrátim sa do súťažného kolotoča až vtedy, keď budem stopercentne fit," uviedol Alcaraz, ktorý v pondelok získal na slávnostnom odovzdávaní cien Laureus World Sport Awards v Madride športového Oskara za rok 2025. Vlani obhájil titul na Roland Garros, triumfoval aj na US Open a rok zakončil ako svetová jednotka.
„Treba byť obozretný, preto sme sa rozhodli, že nebudem štartovať na turnaji v Ríme ani na grandslamovom Roland Garros. Je to pre mňa veľmi komplikovaná situácia, ale som presvedčený o tom, že sa cez ňu prenesiem a vrátim sa na kurty ešte silnejší. Zdravie je prvoradé. Vrátim sa do súťažného kolotoča až vtedy, keď budem stopercentne fit," uviedol Alcaraz, ktorý v pondelok získal na slávnostnom odovzdávaní cien Laureus World Sport Awards v Madride športového Oskara za rok 2025. Vlani obhájil titul na Roland Garros, triumfoval aj na US Open a rok zakončil ako svetová jednotka.