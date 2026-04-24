Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 24. apríl 2026Meniny má Juraj
< sekcia Šport

Zranený Alcaraz nebude obhajovať titul na Roland Garros

Na snímke Carlos Alcaraz. Foto: TASR/AP

Vlani obhájil titul na Roland Garros, triumfoval aj na US Open a rok zakončil ako svetová jednotka.

Autor TASR
Madrid 24. apríla (TASR) - Španielsky tenista Carlos Alcaraz nebude obhajovať titul na grandslamovom turnaji Roland Garros. Druhý muž svetového rebríčka ATP sa totiž ešte stále nezotavil zo zranenia zápästia. Alcaraz sa nepredstaví ani na podujatí ATP Masters 1000 v Ríme, ktoré malo byť pre neho generálkou na antukový vrchol sezóny. Informovala o tom agentúra AFP. Španiel už vynechal aj turnaj v Madride.

„Treba byť obozretný, preto sme sa rozhodli, že nebudem štartovať na turnaji v Ríme ani na grandslamovom Roland Garros. Je to pre mňa veľmi komplikovaná situácia, ale som presvedčený o tom, že sa cez ňu prenesiem a vrátim sa na kurty ešte silnejší. Zdravie je prvoradé. Vrátim sa do súťažného kolotoča až vtedy, keď budem stopercentne fit," uviedol Alcaraz, ktorý v pondelok získal na slávnostnom odovzdávaní cien Laureus World Sport Awards v Madride športového Oskara za rok 2025. Vlani obhájil titul na Roland Garros, triumfoval aj na US Open a rok zakončil ako svetová jednotka.
