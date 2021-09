Djokoviča delí od 21. grandslamového titulu jedno víťazstvo

Na archívnej snímke nemecký tenista Alexander Zverev. Foto: TASR/AP

Muži - dvojhra - semifinále:



Novak Djokovič (Srb.-1) - Alexander Zverev (Nem.-4) 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2,

Daniil Medvedev (Rus.-2) - Felix Auger-Aliassime (Kan.-12) 6:4, 7:5, 6:2

New York 11. septembra (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič a Rus Daniil Medvedev nastúpia v nedeľu o 22.OO SELČ proti sebe vo finále mužskej dvojhry na grandslamovom US Open. Djokovič ako nasadená jednotka zdolal v semifinále turnajovú štvorku Nemca Alexandra Zvereva po päťsetovej bitke-4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2. Medvedev si ako nasadená dvojka poradil s dvanástkou "" Kanaďanom Felixom Augerom-Aliassimeom 6:4, 7:5, 6:2.Djokoviča delí iba jedno víťazstvo od zavŕšenia kalendárneho Grand Slamu. "" v tomto roku nenašiel premožiteľa na Australian Open, Roland Garros ani vo Wimbledone. Doposiaľ posledný hráč, ktorý v jednej sezóne vyhral všetky štyri podujatia veľkej štvorky, bol v roku 1969 Austrálčan Rod Laver. Djokovič by sa v prípade zisku 21. grandslamového titulu osamostatnil na čele historických tabuliek a odpútal sa od Švajčiara Rogera Federera so Španielom Rafaelom Nadalom, ktorí majú na konte rovnako ako Srb 20 trofejí. "," vyhlásil Djokovič.Djokovič odplatil Zverevovi semifinálovú prehru z olympijského turnaja v Tokiu a ukončil jeho šesťnásťzápasovú víťaznú sériu. Vo vyrovnanom dueli rozhodol o svojom víťazstve skvelým nástupom do piateho setu, v ktorom si vybudoval náskok 5:0. "" uviedol zverenec slovenského trénera Mariána Vajdu a Chorváta Marina Čiliča pre akreditované médiá.Po úspešnom zápase srbský tenista vyzdvihol atmosféru na Štadióne Arthura Asheho: "Zverev po zápase uznal veľkú kvalitu súpera a praje mu, aby po vyše polstoročí napodobnil Laverom zápis. "" citoval Zvereva portál ATP.Medvedev proti Augerovi-Aliassimeovi potvrdil úlohu papierového favorita. v prvom i druhom sete raz prelomil podanie talentovaného Kanaďana. V treťom dejstve na kurte dominoval. Zahrá si tretie grandslamové finále. V roku 2019 prehral rozhodujúcom súboji na US Open po päťsetovej bitke s Nadalom. Vo februári tohto roka na Australian Open podľahol Djokovičovi v troch setoch. "" povedal Rus.Dvadsaťjedenročný Kanaďan mal napriek prehre dobrú náladu a zdôraznil, že hoci túžil po víťazstve, je len na začiatku kariéry: "