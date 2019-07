Mirgorodský strieborný v C1 do 23 rokov

Výsledky:



finále C1 muži do 23 rokov:



1. Nicolas Gestin (Fr.) 93,91 (0), 2. Marko MIRGORODSKÝ (SR) +0,25, 3. Lucas Roisin (Fr.) +2,92 (0), 4. Václav Chaloupka (ČR) +3,23 (0), 5. Raffaello Ivaldi (Tal.) +4,00 (0), 6. Igor Michajlov (Rus.) +4,70 (0)



finále K1 žien do 23 rokov:



1. Tereza Fišerová (ČR) 99,17 (0), 2. Klaudia Zwolinská (Poľ.) +1,52 (0), 3. Eliška MINTÁLOVÁ (SR) +3,93 (2)

Liptovský Mikuláš 6. júla (TASR) - Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Marko Mirgorodský získal na ME v Liptovskom Mikuláši striebornú medailu v C1 v kategórii do 23 rokov. Vo finále predviedol čistú jazdu, za víťazným Francúzom Nicolasom Gestinom zaostal iba o 0,25 s. Bronz patrí Gestinovmu krajanovi Lucasovi Roisinovi (+2,92).Eliška Mintálová vybojovala bronzovú medailu v K1 v kategórii do 23 rokov. Vo finále skončila tretia so stratou 3,93 s na víťaznú Češku Terezu Fišerovú. Za ťuk na jedenástej bránke si pripísala na konto dve trestné sekundy, ktoré ju pripravili o šancu bojovať o cennejší kov.Mirgorodskému vyšiel štart a na úvodnom medzičase bol prvý, napokon však nenadviazal na zlato z roku 2017 zo šampionátu v nemeckom Hehenlimburgu. Gestin bol v strednej časti trate rýchlejší a odsunul Mirgorodského na striebornú pozíciu. Roisin sa vďaka dobrému finišu dostal na bronzovú priečku pred Čecha Václava Chaloupku.Mirgorodský mal na domácej vode tie najvyššie ambície.Mintálovú potešilo, že na rozdiel od vlaňajška sa jej podarilo získať cenný kov. "