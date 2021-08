Paňková získala zlato v C1 junioriek

MEJ a do 23 rokov v slovinskom Solkane

Finále:



C1 žien do 23 rokov:

1. Tereza Fišerová (ČR) 103,56 s (0 trestných minút)

2. Bethan Forrowová (V. Brit.) 106,34 (0)

3. Monica Doriová Vilarrublová (Andorra) 106,61 (2)

...

7. Soňa STANOVSKÁ (SR) 109,69 (0)



C1 mužov do 23 rokov:

1. Václav Chaloupka 91,63 (0)

2. Vojtěch Heger (obaja ČR) 93,22 (0)

3. Jules Bernardet (Fr.) 93,81 (0)

...

5. Marko MIRGORODSKÝ (SR) 94,76 (0)



C1 junioriek:

1. Zuzana PAŇKOVÁ (SR) 106,87 s (0 tr. s)

2. Elena Micozziová (Tal.) +111,08 (0)

3. Mariny Novyšová (Rus.) 112,97 (0)

...

5. Ivana CHLEBOVÁ (SR) 115,34 (2)

Solkan 22. augusta (TASR) – Slovenská vodná slalomárka Zuzana Paňková získala titul juniorskej majsterky sveta v disciplíne C1. Napodobnila tak úspech zo soboty, keď triumfovala aj v K1.Paňková vo finále dominovala. Zajazdila čisto a dosiahla o 4,21 sekundy rýchlejší čas ako druhá Talianka Elena Micozziová, ktorá išla taktiež bez chyby. Druhá Slovenka vo finále Ivana Chlebová obsadila 5. priečku s mankom 8,47 sekundy. Pripísala si dve trestné sekundy, no aj bez nich by sa časom nedostala na pódium, pretože tretia Ruska Marina Novyšová mala odstup od víťazky 6,10 sekundy.V kategórii do 23 rokov sa vo finále v disciplíne C1 predstavili dve slovenské lode. Soňa Stanovská skončila siedma s mankom 6,13 s. a bezchybnou jazdou, Markovi Mirgorodskému patrila piata priečka s odstupom 3,13 s na víťaza a 95 stotín sekundy na bronz.