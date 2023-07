Slovenky získali striebro v 3xC1 do 23 rokov

MEJ - do 23 rokov:



3xK1 - finále do 23 rokov:



ženy:



1. Česko (Eva Říhová, Gabriela Satková, Tereza Kneblová) 111,20 (2), 2. SLOVENSKO (Zuzana Paňková, Emanuela Luknárová a Soňa Stanovská) +5,48 (8), 3. Taliansko (Marta Bertoncelliová, Elena Micozziová, Elena Borghiová) +5,99 (6)



muži:



1. Veľká Británia (James Kettle, Peter Linksted, Kurts Rozentals) 100,37 s (4), 2. Francúzsko (Mewen Debliquy, Yohann Senechault, Adrien Fischer) +0,55 (6), 3. Slovinsko (Juš Javornik, Nejc Polenčič, Žiga Lin Hočevar) +1,94 (8), ...7. SLOVENSKO (Jaromír Ivanecký, Adam Janovčík, Ľudovít Macúš) +6,33 (4)



Bratislava 21. júla (TASR) - Slovenské reprezentantky vo vodnom slalome získali v piatok striebro v 3xC1 na MEJ a do 23 rokov v Čunove. Zuzana Paňková, Emanuela Luknárová a Soňa Stanovská skončili o 5,48 sekundy za víťazným Českom. Vybojovali tak tretí cenný kov a zároveň tretie striebro pre Slovensko na domácom podujatí.Česká hliadka obhájila titul tretíkrát za sebou, tentokrát sa o to zaslúžili Eva Říhová, Gabriela Satková a Tereza Kneblová. Na kanáli v Čunove dosiahli s prehľadom najlepší čas 111,20 sekundy a mali aj najčistejšiu jazdu, keď inkasovali len dve trestné sekundy. Jediný dotyk mala na osmičke Říhová.Domáce trio vybojovalo pre Slovensko prvú medailu v kategórii C1 do 23 rokov od roku 2019, dopustilo sa štyroch chýb a tretie Talianky predstihlo len o 51 stotín sekundy. Najväčší problém robila slovenským pretekárkam jedenástka, kde nazbierali po dvoch sekundách Paňková i Luknárová. Stanovská predviedla čistú jazdu. Zvyšné hliadky zaostali za víťazkami o viac než 10 sekúnd.V pretekoch mužov boli najrýchlejší Briti, trio James Kettle, Peter Linksted a Kurts Rozentals malo čas 100,37 s a urobilo dve chyby. Len o 0,55 sekundy za nimi zaostalo Francúzsko so šiestimi trestnými sekundami, tretí boli Slovinci so štyrmi dotykmi (+1,94). Domáci Jaromír Ivanecký, Adam Janovčík a Ľudovít Macúš boli siedmi s dvomana trojke a mankom 6,33 s.Vo štvrtok získali v Čunove striebro v 3xK1 slovenskí juniori aj ich krajanky v kategórii do 23 rokov. V ich hliadke boli Paňková i Stanovská, doplnila ich Ivana Chlebová.