Stanovská získala striebro v K1 žien do 23 rokov

MEJ a do 23 rokov v slovinskom Solkane



Finále:



K1 žien do 23 rokov:

1. Klaudia Zwolinská (Poľ.) 99,58 s (2 tr. s)

2. Soňa STANOVSKÁ (SR) 103,48 (0)

3. Tereza Fišerová (ČR) 103,98 (0)

...

nepostúpili do finále:

11. Michaela HAŠŠOVÁ

...

15. Kristína ĎURECOVÁ (obe SR)



K1 mužov do 23 rokov:

1. Jakub Krejčí (ČR) 88,47 (0)

2. Anatole Delassus (Fr.) 88,60 (0)

3. Christopher Bowers (V. Brit.) 88,61

...

14. Adam GONŠENICA (SR) 96,31 (4)

Solkan 21. augusta (TASR) – Slovenská vodná slalomárka Soňa Stanovská získala striebornú medailu v K1 žien do 23 rokov na MEJ v slovinskom Solkane. V sobotňajšom finále predviedla čistú jazdu a časom 103,48 s nestačila jedine na víťaznú Poľku Klaudiu Zwolinskú (99,58), ktorá triumfovala napriek dvojsekundovej penalizácii. Bronz si vybojovala Češka Tereza Fišerová (103,98).Stanovská si vo výsledkovej listine výrazne polepšila z deviatej priečky v semifinále, v ktorom skončili Michaela Haššová na jedenástej a Kristína Ďurecová na pätnástej pozícii. Vo finále K1 mužov do 23 rokov obsadil Adam Gonšenica štrnáste miesto časom 96,31 so štyrmi trestnými sekundami.