Slováci na úvod v Nitre zdolali Švajčiarsko

Kvalifikácia ME 2021, E-skupina:



Slovensko - Švajčiarsko 3:0 (22, 21, 23)



Ďalší program SR počas prvého turnaja v Nitre:



Piatok 7. mája: Slovensko - Rumunsko (17.00) - LIVE v RTVS (Dvojka)



Sobota 8. mája: Albánsko - Slovensko (20.30) - LIVE v RTVS (Dvojka)

Nitra 6. mája (TASR) – Slovenskí volejbalisti zvíťazili vo štvrtkovom úvodnom zápase kvalifikácie majstrovstiev Európy 2021 nad Švajčiarskom 3:0. V nitrianskej hale na Klokočine ich v E-skupine ešte čakajú Rumunsko a Albánsko.Dvakrát preloženú kvalifikáciu odštartovali Slováci proti Švajčiarsku, s ktorým to bol historicky prvý vzájomný duel. A do prvého z dvoch turnajov vstúpili domáci správnou nohou. V súboji využili výškovú prevahu a hoci im súper vedel spôsobiť problémy, nedovolili mu napokon uhrať ani set.Druhý turnaj sa uskutoční od 14. do 16. mája v rumunskej Ploješti. Na ME do Poľska, Česka, Estónska a Fínska (1. až 19. septembra) postúpia víťaz skupiny a päť zo siedmich tímov z druhých priečok. Slovenskí volejbalisti budú bojovať celkovo o jedenástu účasť na európskom šampionáte a ôsmu za sebou.