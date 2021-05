Slovenskí volejbalisti na záver podľahli Rumunsku 1:3

Kvalifikácia ME 2021 mužov - E-skupina - druhý turnaj - Ploješť - nedeľa:



Rumunsko - SLOVENSKO 3:1 (19, -16, 22, 15)



Rozhodovali: Jettkandt (Hol.) a Mezöffy (Maď.), bez divákov.



Rumunsko: Aciobanitei 19, Calin 10, Cherbeleata 7, Bala 3, Mihalcea 4, Dumitru 3, libero Diaconescu (Rata 12, Mocanu 2, Mihalescu 10, Magdas 1). Tréner: D. Pascu.



Slovensko: Zaťko 2, Ihnát 13, Krajčovič 7, Gavenda 17, Firkaľ 13, M. Zeman 5, libero Turis (F. Palgut 0, Pokopec 5, Ondrovič 0). Tréner: M. Kardoš.



Na archívnej snímke volejbalový tréner Marek Kardoš. Foto: TASR - Milan Kapusta

Na archívnej snímke Filip Gavenda zo Slovenska (vpravo) 29. augusta 2014 v Nitre. Foto: TASR/Henrich Mišovič

ďalší zápas:



Švajčiarsko - Albánsko 3:1 (-25, 15, 19, 23)

Tabuľka E-skupiny:



1. SLOVENSKO 6 5 1 16:7 15 - istý postup na ME



2. Rumunsko 6 3 3 13:11 10



3. Švajčiarsko 5 3 2 10:9 8



4. Albánsko 5 0 5 3:15 0

Ploješť 16. mája (TASR) - Slovenskí volejbalisti zakončil účinkovanie v kvalifikácii majstrovstiev Európy prehrou v Ploješti s domácim Rumunskom 1:3. Zverenci Mareka Kardoša však mali už pred nedeľňajším zápasom druhého turnaja E-skupiny istý postup z prvého miesta tabuľky.Slovenskí reprezentanti si v šiestich stretnutiach pripísali na konto päť víťazstiev a jedinú prehru a nazbierali pätnásť bodov. Na záverečný duel nastúpili v omladenom zložení bez kapitána Kriška, Patáka či Michaloviča.Slováci sa predstavia na ME po jedenásty raz v histórii a ôsmykrát za sebou, medzi elitou nechýbali od roku 2007. Septembrový šampionát sa uskutoční v Poľsku, Česku, Estónsku a Fínsku (1. - 19. 9.), žreb základných skupín je na programe vo štvrtok 27. mája v Helsinkách./zdroj svf.sk/V základnej zostave dal tréner Kardoš popri Zaťkovi a Krajčovičovi príležitosť Gavendovi, Firkaľovi, Ihnátovi, Zemanovi a Turisovi. Slováci mali výborný úvod, po dvoch esách Krajčoviča viedli 7:2, neskôr 12:6 a 17:13. Rumuni však dokázali vyrovnať (17:17), pred koncovkou sa prvýkrát dostali do výhody (20:18) a v závere rozhodli päťbodovou šnúrou pri podaní Aciobaniteia.Druhý set Slováci jasne ovládli, pri podaní Krajčoviča odskočili na 8:3, Gavenda hitparádovým blokom zvýšil na 14:8. Pri servise Zemana ušli Slováci na 22:13, set ukončili bloky Gavendu a Krajčoviča - 25:16.Z dobrého nástupu do tretej časti (3:0 po dvoch blokoch) Slováci veľa nevyťažili, Rumuni sa rýchlo dotiahli (3:3). Kardošovi zverenci boli viackrát vo výhode (10:8, 13:11), ale nedokázali sa odpútať na viac bodov. Podarilo sa to domácemu tímu, ktorý z 15:16 otočil na 18:16 a neskôr viedol aj 22:18. Ihnát ešte esom skorigoval na 20:22, ale Rumuni sa dostali k trom setbalom, druhý premenili a viedli 2:1.Štvrtý set už mali Rumuni pod kontrolou. Náskok získali hneď v úvode (7:3), neskôr ho ešte zveľadili (14:6) a napokon zvíťazili o desať bodov (25:15).