VIDEO: Slováci vyhrali v Nitre nad Rumunskom

Kvalifikácia ME 2021, E-skupina:



Slovensko - Rumunsko 3:1 (21, 21, -14, 22)



Ďalší program SR počas prvého turnaja v Nitre:



Sobota 8. mája: Albánsko - Slovensko (20:30)

Tabuľka E-skupiny:



1. SLOVENSKO 2 2 0 6:1 6



2. Rumunsko 2 1 1 4:3 3



3. Švajčiarsko 1 0 1 0:3 0



4. Albánsko 1 0 1 0:3 0

Ďalší program SR počas prvého turnaja v Nitre:



sobota 8. mája: Albánsko - Slovensko (20.30 h)

Nitra 7. mája (TASR) – Slovenskí volejbalisti uspeli aj vo svojom druhom zápase na prvom turnaji kvalifikácie majstrovstiev Európy 2021. V nitrianskej hale na Klokočine zdolali v piatok v E-skupine Rumunsko 3:1. Vo štvrtok vyhrali v prvom dueli nad Švajčiarskom 3:0, ešte ich čaká súboj s Albánskom.Druhý turnaj sa uskutoční od 14. do 16. mája v rumunskej Ploješti. Na ME do Poľska, Česka, Estónska a Fínska (1. až 19. septembra) postúpia víťazi skupiny a päť zo siedmich tímov z druhých priečok. Slovenskí volejbalisti budú bojovať celkovo o jedenástu účasť na európskom šampionáte a ôsmu za sebou.Slováci nastúpili v porovnaní s úvodným duelom s jednou zmenou v zostave, Ihnáta nahradil Paták, ktorý bol napokon s 18 bodmi najviac bodujúcim hráčom slovenského tímu. Domáci začali lepšie, viedli 8:4, Rumuni však rýchlo vyrovnali (8:8). Slováci však v druhej polovici setu získali výrazný náskok (12:12, 19:13), vývoj kontrolovali a v závere premenili tretí setbal (25:21)V druhom sete Slováci pri podaní Patáka odskočili na 8:2. Rumuni dokázali skorigovať na rozdiel troch bodov (13:10), ale po ďalšej vydarenej pasáži viedli Slováci opäť o šesť bodov (19:13). Rumuni sa ešte raz dokázali priblížiť (22:20), ale koncovka opäť patrila domácemu tímu (25:21).Rumuni bojovali zo všetkých síl aj za nepriaznivého stavu, v treťom dejstve vďaka kvalitnému servisu získali náskok (8:8, 13:8, 20:11) a znížili na 1:2. Štvrtý set bol vyrovnaný až do úplného záveru, tímy sa ťahali bod po bode. V koncovke však mali Slováci pevnejšie nervy, pomohli si dobrým podaním a zvíťazili 25:22.