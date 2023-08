Slovenské volejbalistky zvíťazili v úvodnom zápase nad Fínskom 3:0

ME 2023 - D-skupina (Talinn/Est.) - štvrtok:



Fínsko - SLOVENSKO 0:3 (-20, -23, -16)



Rozhodovali: Bensimon (Izr.) a Vestbo (Nór.), 82 min, 472 divákov



Fínsko: Rekolová 9, Alanková 1, Kokkonenová 12, Korhonenová 9, Laakkonenová 2, Pöllänenová 2, libero Laaksonenová (Aronenová, Lehtová, Bjärregaardová-Madsenová 1, Öhmanová 7, Kääntová, Lindgrenová 1, libero Häkkinenová)



SR: Abrhámová 6, Koseková 2, Palgutová 13, Šunderlíková 17, Körmendyová, Žernovičová 13, libero Pállová (Hrušecká 7, Fričová)

tabuľka D-skupiny:



1. Francúzsko 1 1 0 3:0 3



2. SLOVENSKO 1 1 0 3:0 3



3. Holandsko 0 0 0 0:0 0



4. Španielsko 0 0 0 0:0 0



5. Fínsko 1 0 1 0:3 0



6. Estónsko 1 0 1 0:3 0

Ďalší program SR v skupine:



piatok 18. augusta, 16.00: SLOVENSKO – Holandsko



sobota 19. augusta, 15.00: SLOVENSKO – Španielsko



pondelok 21. augusta, 16.00: Francúzsko – SLOVENSKO



utorok 22. augusta, 19.00: Estónsko - SLOVENSKO

Tallinn 17. augusta (TASR) - Slovenským volejbalovým reprezentantkám vyšiel vstup do ME 2023. Vo svojom prvom zápase v D-skupine v Tallinne zvíťazili vo štvrtok nad Fínskom 3:0 a získali tri body. V piatok o 16.00 h nastúpia v druhom stretnutí proti Holanďankám. Z každej skupiny postúpia do ďalšej fázy turnaja štyri najlepšie tímy.Pre obe družstvá to bol štrnásty vzájomný zápas. Lepšiu bilanciu majú Slovenky, ktoré vyhrali v deviatich stretnutiach, potvrdili to aj na svetovom šampionáte v Estónsku a uspeli po setoch 25:20, 25:23, 25:16.Slovenský tím postúpil na kontinentálny šampionát šiestykrát v histórii, tretíkrát za sebou. Zo základnej skupiny postúpil doposiaľ raz, keď pred štyrmi rokmi vypadol v osemfinále na domácej palubovke s Talianskom (0:3).Fínky začali v úvode prvého setu lepšie a vypracovali si dvojbodový náskok 2:0 a 4:2. Slovenky však postupne spresnili hru a po smeči Palgutovej sa dostali prvýkrát do vedenia 6:5. Družstvu trénera Mašeka sa darilo aj v poli a Žernovičová upravila na rozdiel štyroch bodov (15:11). Severanky začali postupne robiť zbytočné chyby v útoku a nedarilo sa im znížiť náskok. Kapitánka Palgutová za stavu 24:20 smečom ukončila set.Druhé dejstvo bolo od začiatku vyrovnané a družstvá sa držali na rozdiel jedného bodu. Fínky však potom získali štyri body za sebou a viedli 8:4. Tréner Sloveniek si hneď vyžiadal oddychový čas, ktorý pomohol a Hrušecká vyrovnala na 10:10. Oba tímy bojovali o každú loptu a pred koncovkou druhého setu bol vyrovnaný stav 21:21. Slovenky uspeli najtesnejším rozdielom 25:23 po zakončení Šunderlíkovej.Na začiatku tretieho setu viedli fínske reprezentantky 5:3 i 9:8, no Slovenky otočili stav na 12:9. Šunderlíková smečom upravila na rozdiel piatich bodov (16:11). Severanky rovnako ako v predchádzajúcich dejstvách začali robiť chyby a slovenské volejbalistky si už nenechali triumf vziať a zvládli aj tretí set výsledkom 25:16."Veľmi dôležité a vzácne víťazstvo. Skončilo sa to 3:0, nemuseli sme hrať extra ďalšie sety, keďže turnaj je dlhý a čakajú nás ďalšie dôležité zápasy. Perfektný vstup do turnaja. Nehrali sme ideálne, mali sme problémy s ich útokmi, ktoré boli netradičné. Naše skúsenosti a pokoj nám pomohli, keďže sme nerobili paniku v druhom sete, keď sme prehrávali. V treťom sme už jasne dominovali. Druhý sa nevyvíjal najlepšie a zatlačili nás servisom. Perfektne sme však zvládli koncovku a môžeme sa tešiť na ďalšie zápasy. Proti Holandsku urobíme zmeny v zostave a skúsime zabojovať.""Myslím si, že sme sa dobre nastavili, pretože prvé zápasy nie sú najľahšie a každý cíti nervozitu. Tešíme sa z víťazstva. V koncovke druhého setu sa ukázala sila družstva, čo nás nakoplo ešte viac. Myslím si, že môžeme dosiahnuť pekný výsledok a snažím sa to užiť si.""Nenazvala by som to hladkým víťazstvom, ale vstúpiť do šampionátu výhrou 3:0 je pozitívne. Cítili sme nervozitu, no podarilo sa nám skoncentrovať a dotiahli sme to do úspešného konca. Proti Holandsku budeme musieť bojovať, keďže je to jedno z najlepších družstiev.""Bol to prvý zápas, čiže sme trocha cítili nervozitu. Myslím si, že sme to však ustáli veľmi dobre a nemohli sme lepšie vstúpiť do turnaja ako víťazstvom 3:0. Zlomový bol druhý set, keď sme sa dostali z ťažkého začiatku a dokázali sme to zvrátiť."