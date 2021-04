Volejbalistky VK Slávia EU získali 19. titul v ženskej extralige

tretí zápas finále play off extraligy volejbalistiek:



VK Slávia EU Bratislava - Strabag VC Bilíkova Pezinok 3:1 (-22, 15, 10, 20)



100 minút, rozhodovali: Královič, Schimpl



Slávia: Bruna 0, Šepeľová 16, Körmendyová 4, Doluda 13, Jelínková 10, Raquel 10, libero Magdinová (Hašková 0, A. Fričová 0, Ella Erteltová 2, Páneková 1). Tréner: M. Matušov.



Strabag: Kohútová 2, A. Trachová 2, Tereza Hrušecká 4, Písečná 6, Soriová 5, Smiešková 5, libero Jančová (Sedláčková 0, T. Kerpčarová 1, V. Kováčová 4, Kucserová 1). Trénerka: E. Koseková.



/konečný stav série 3:0, Slávia EU získala titul/





Prehľad majstrov podľa počtu titulov:



19 - Slávia Bratislava (1993, 1994, 1995, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2008, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021)



3 - Senica (2005, 2006, 2007), Doprastav Bratislava (2009, 2012, 2014)



2 - Žilina (1996, 1997)



1 - Strabag Bratislava (2018)



Pozn.: V roku 2020 titul neudelili, sezóna bola predčasne ukončená pre koronavírus.



Bratislava 10. apríla (TASR) - Volejbalistky VK Slávia EU Bratislava získali 19. majstrovský titul v extralige. V treťom finále play off zdolali v sobotu doma Strabag VC Bilíkova Pezinok za 100 minút 3:1 a v sérii triumfovali 3:0 na zápasy. V marci vyhrali aj Slovenský pohár a na domácej scéne tak získali dvanástykrát v klubovej histórii cenné double.Úvod stretnutia patril Strabagu, ktorý pri podaní Kohútovej viedol 5:0, za stavu 3:10 si vzal tréner Slávie Matušov druhý oddychový čas. Domáce sa z nevydareného začiatku rýchlo otriasli a postupne znížili na rozdiel dvoch bodov (11:13). Strabag si udržiaval mierny náskok, pred koncovkou ho zvýšil (20:15) a aj keď sa domáce ešte vrátili do hry (19:20), opäť sa im vzdialil (19:23) a tešil sa zo zisku prvého setu, k čomu mu "slávistky" pomohli až siedmimi pokazenými podaniami.Druhý set bol vyrovnaný do stavu 8:8, následne prevzali iniciatívu domáce volejbalistky. Postupne zveľaďovali svoj náskok (15:11, 20:14) a napokon uspeli o desať bodov. Strabag nedokázal so zlepšujúcou sa Sláviou držať krok ani v treťom sete, v ktorom zaostával hneď od úvodu (2:9, 4:15) a dosiahol len desať bodov. Štvrtý set opäť ponúkol vyrovnanejší priebeh - Strabag viedol v úvode 5:3, domáce otočili na 8:5. Pezinčanky neskôr vyrovnali z 9:12 na 12:12, ale Slávii vzápätí dovolili odskočiť (18:12) a domáce už bez väčších problémov dokráčali k víťazstvu a majstrovskému titulu.