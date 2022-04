Volejbal: Slávia EU zdolala Nitru a získala jubilejný 20. titul

štvrtý zápas finále play off Niké extraligy žien /na 3 víťazstvá/



Volley project UKF Nitra - VK Slávia EU Bratislava 0:3 (-21, -17, -20)



94 minút, rozhodovali: Andrejčák, Niklová



/konečný stav série 1:3, VK Slávia EU Bratislava získal titul/







Prvý set sa niesol v znamení dominancie hosťujúcich hráčok. Slávistky v ňom trikrát viedli o štyri body, ich náskok však Nitranky dokázali zakaždým zmazať. Záver setu v Mestskej športovej hale v Nitre sľuboval drámu, napokon sa však nekonala. Bratislavčanky za stavu 21:21 získali štyri lopty za sebou a prvý set vo svoj prospech. V druhom dejstve viedli 15:10, domáce sa šnúrou štyroch bodov vrátili do hry, ale obhajkyne titulu prepli na vyššie obrátky a opäť dokázali výraznejšie odskočiť. Druhé dejstvo vyhrali na sedemnásť a do tretieho vstupovali vo veľkej psychologickej výhode. Tak to aj na palubovke vyzeralo, súperkám nedovolili chytiť sa a bez problémov dotiahli sezónu do majstrovského konca.







Prehľad majstrov podľa počtu titulov:



20 - Slávia Bratislava (1993, 1994, 1995, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2008, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021, 2022)



3 - Senica (2005, 2006, 2007), Doprastav Bratislava (2009, 2012, 2014)



2 - Žilina (1996, 1997)



1 - Strabag Bratislava (2018)



Nitra 29. apríla (TASR) - Volejbalistky VK Slávia EU Bratislava získali jubilejný 20. majstrovský titul. Vo štvrtom finálovom stretnutí play off Niké extraligy žien triumfovali v piatok na palubovke Volley project UKF Nitra 3:0 a sériu vyhrali 3:1 na zápasy.Zverenky trénera Michala Matušova odplatili súperkám prehru z februárového finále Slovenského pohára. Tretie miesto v najvyššej slovenskej súťaži obsadili volejbalistky VK Nové Mesto nad Váhom, ktoré pokorili Pirane Brusno.Pozn.: V roku 2020 titul neudelili, sezóna bola predčasne ukončená pre koronavírus