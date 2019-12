Kardoš bude tréner mužskej reprezentácie,Fenoglio pokračuje pri ženách

Bratislava 5. decembra (TASR) - Marek Kardoš bude nový tréner slovenskej volejbalovej reprezentácie mužov. Vo funkcii nahradí Andreja Kravárika. Kormidelníkom reprezentačného družstva žien bude naďalej Talian Marco Fenoglio. Informovala o tom Slovenská volejbalová federácia (SVF).



Mená reprezentačných trénerov mužov a žien schválila na svojom štvrtkovom zasadnutí Správna rada SVF. "S oboma trénermi finalizujeme podmienky zmlúv a súčasne aj proces komunikácie s ich zamestnávateľmi v zahraničných kluboch. Zároveň začne proces tvorby realizačných tímov a som presvedčený, že v oboch prípadoch zabezpečíme vysoko profesionálnych, zaujímavých a perspektívnych trénerov, ktorí budú môcť napredovať," uviedol športový riaditeľ SVF Marek Rojko.



"V najbližších týždňoch zároveň začne prebiehať aj komunikácia s hráčmi a hráčkami s cieľom čo najzpodpovednejšie pripraviť program na budúcu sezónu 2020," vyhlásil Rojko. "Rád by som sa poďakoval za spoluprácu Andrejovi Kravárikovi, pretože dal do svojej práce pri reprezentačnom tíme vo všetkých pozíciách za posledné sezóny oddanosť a inšpiráciu. Držím mu palce v ďalšej kariére a som presvedčený, že aj v budúcnosti nájdeme spôsob ako spolupracovať pre náš volejbal."



Štyridsaťpäťročný Kardoš už v minulosti v realizačnom tíme slovenskej reprezentácie pôsobil, od decembra 2013 do júla 2015 bol asistentom Flavia Gulinelliho. Bývalý úspešný nahrávač, ktorý v drese Slovenska odohral 130 zápasov a štartoval na dvoch majstrovstvách Európy (1997, 2001), nastúpil na profesionálnu trénerskú dráhu v roku 2010, keď viedol poľský tím AZS Čenstochová a získal s ním v roku 2012 európsky pohár Challenge Cup. V rokoch 2016 - 2018 viedol v slovenskej extralige tím VKP Bystrina SPU Nitra a počas troch sezón doviedol klub spod Zobora k dvom majstrovským titulom (2016, 2017), čo mu tiež vynieslo dvakrát honor Tréner roka (2016, 2017). Od leta 2018 je trénerom maďarského klubu VRC Kazincbarcika, s ktorým získal hneď vo svojej prvej sezóne domáci titul.



Kardoš ako hráč začínal s volejbalom vo VKP Bratislava, na Slovensku pôsobil aj v Petrocheme Dubová a Matadore Púchov. V zahraničí hral vo Francúzsku za Nice a Rennes, v Rakúsku si obliekal dres Aon hotVolleys Viedeň a presadil sa aj v kvalitnej poľskej lige, keď pôsobil v Mostostal Azoty Kedzierzyn-Kožle a Čenstochovej, kde po sezóne 2009/2010 ukončil hráčsku kariéru a stal sa trénerom zeleno-bielych. Rodák z Bratislavy získal v drese VKP šesť majstrovských titulov, dvakrát sa stal šampiónom Poľska s Kedzierzynom-Kožle (2002, 2003), s ktorým si dvakrát zahral aj vo Final Four Ligy majstrov (2002, 4. miesto a 2003, 3. miesto).



Fenoglio na prelome augusta a septembra dosiahol so Slovenkami postupom do osemfinále na domácom šampionáte EuroVolley v Bratislave historický úspech. Štyridsaťdeväťročný rodák z Cunea sa v závere novembra vrátil k ženám aj na klubovej úrovni, keď v rámci Talianska vymenil mužský tím Mondoví zo Serie A2 za družstvo Bergama v ženskej Serie A1. Práve s Bergamom zažil Fenoglio svoje najslávnejšie klubové časy, keď v rokoch 2005 - 2007 triumfoval s tímom ako hlavný tréner v Lige majstrov (2007), vyhral taliansku ligu (2006) a získal Taliansky pohár (2006). V talianskej ženskej lige viedol v minulosti aj Novaru, s ktorou v roku 2017 tiež získal titul. Vďaka tomu získal druhé ocenenie pre Trénera roka v Taliansku (2006, 2017). V sezóne 2017/2018 bol trénerom Modeny. Na Apeninskom polostrove pôsobil vo viacerých kluboch v pozícii hlavného trénera, asistenta, ale aj kondičného trénera. Bohaté skúsenosti má aj ako tréner mužských tímov. Na medzinárodnej úrovni bol asistentom slovenskej (2009 - 2011) aj nemeckej (2003 - 2004) mužskej reprezentácie a pri talianskom národnom tíme pôsobil v rokoch 1999 až 2002 ako kondičný tréner, pripomenul portál SVF.