Slovenky nestačili na favorizované Češky a prehrali 0:3

Zlatá Európska liga žien, B-skupina:



SLOVENSKO - Česko 0:3 (-15, -20, -19)



82 minút, rozhodovali: Jovčev (Bul.), Tiršel (SR), 600 divákov.



SR: Boledovičová, Dreisigová, A. Fričová, K. Fričová, Herdová, Hrušecká, Kohútová, Šunderlíková, Körmendyová, Šepeľová, Slivková, Návratová, libero: Pállová, Magdinová



Česko: Jedličková, Pavlová, Bukovská, Koulisiani, Jehlářová, Mlejnková, Smolková, Digrinová, Pelikánová, Grabovská, Orvosová, Kalhousová, Brancuská, libero: Digrinová, Kolářová



tabuľka B-skupiny:



1. Česko 3 2 1 10:5 9*



2. Rumunsko 3 1 2 5:7 3



3. SLOVENSKO 3 1 2 4:7 3



*- postup do semifinále







ďalší program SR v ZEL žien:



sobota 17. júna SLOVENSKO - Rumunsko /Nitra, 19.00/



Nitra 14. júna (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky neuspeli v treťom zápase B-skupiny Zlatej Európskej ligy. V stredu v Nitre nestačili na favorizované Česko a prehrali 0:3. Češky si zabezpečili postup do semifinále, Slovenky sú pred záverečným duelom na poslednom 3. mieste skupiny. Družstvo trénera Michala Mašeka uzavrie účinkovanie v ZEL v sobotu duelom proti Rumunsku.Slovenky sú ešte v hre o postup z prípadnej tabuľky druhých tímov. To však musia zvládnuť zápas s Rumunskom za tri body a čakať na vývoj v ďalších dvoch skupinách.Prvý set patril od úvodu Češkám. Hosťujúce hráčky dominovali a postupne si vypracovali komfortný 12-bodový náskok. Set napokon vyhrali desaťbodovým rozdielom 25:15. Slovenky v druhom dejstve zlepšili herný prejav, pridali na obetavosti, avšak aj tentoraz ťahali za kratší koniec a prehrali 20:25. Domáce hráčky si v treťom sete vypracovali náskok 15:12, napokon však nedokázali doviesť set do víťazného konca. Češky využili hneď prvý mečbal a po 82 minútach zdolali Slovenky v troch setoch.