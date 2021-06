Slovenskí volejbalisti prehrali v B-skupine s Ukrajinou 0:3

Zlatá európska liga 2021 - B-skupina - Záporožie (Ukr.):



SLOVENSKO - Ukrajina 0:3 (-21, -8, -21)



Rozhodovali: Akdemir (Tur.) a Michlicová (Poľ.), 2017 divákov



Ukrajina: Jereščenko 5, Semeniuk 5, Didenko 3, Plotnickij 19, Drozd 12, Vijeckij 10, libero Fomin (Tupčij 3, Kovalov 0). Tréner: U. Krastiňš



Slovensko: Ihnát 8, Kyjanica 3, Lamanec 7, Pokopec 4, M. Zeman 1, Goč 0, liberá Turis a M. Vitko (F. Palgut 0, Gavenda 0, M. Petráš 0, J. Kováč 0, Firkaľ 0). Tréner: M. Kardoš.



Na archívnej snímke volejbalový tréner Marek Kardoš. Foto: TASR - Milan Kapusta

Tabuľka B-skupiny:



1. Ukrajina 2-0 6:1 6



2. SLOVENSKO 1-1 3:5 2



3. Rumunsko 0-2 3:6 1



Ďalší program B-skupiny:



piatok 4. júna: Rumunsko - Ukrajina (17.00)



sobota 5. júna: SLOVENSKO - Rumunsko (17.00)



nedeľa 6. júna: Ukrajina - SLOVENSKO (18.30)

Záporožie 3. júna (TASR) - Slovenskí volejbalisti prehrali vo štvrtkovom zápase B-skupiny Zlatej európskej ligy v Záporoží s domácou Ukrajinou hladko 0:3. V tabuľke im priebežne patrí s dvoma bodmi druhá priečka s bilanciou jedno víťazstvo a jedna prehra.Slováci si v stredu pripísali triumf nad Rumunskom 3:2. Na turnaj Final Four do belgického Kortrijku (19. a 20. júna) postúpia víťazi troch základných skupín, v prípade triumfu Belgičanov v A-skupine aj najlepší tím z druhých priečok.Cez víkend slovenskí volejbalisti znova nastúpia proti Rumunsku i Ukrajine na druhom turnaji, hrať sa bude opäť v Záporoží. Pôvodne štvrtý účastník skupiny Holandsko sa ako náhradník presunul do svetovej Ligy národov a zostávajúce trio si do tabuľky pripíše po dve kontumačné víťazstvá.Tréner Kardoš spravil v zostave dve zmeny, od začiatku poslal do hry nahrávača Goča a univerzála Lamanca. Slováci začali lepšie, v prvom sete viedli 13:9, Ukrajinci však rýchlo vyrovnali, pri podaní Plotnického odskočili na 18:14 a ujali sa vedenia. Druhý set bol vyrovnaný len do stavu 5:5, zostávajúci priebeh vďaka výbornej obrane na sieti a bodom zo servisu Ukrajinci jasne ovládli.V tretej časti slovenskí volejbalisti opäť vyrovnali obraz hry. Domáci pred koncovkou získali štyri body v sérii (17:15, 21:15), Slováci ešte zabojovali a skorigovali na 21:23, ale posledné slovo patrilo hviezdnemu smečiarovi Plotnickému, ktorý razantným útokom získal pre svoj tím tri mečbaly a sám premenil prvý esom./zdroj: svf.sk/:, tréner SR: ", blokár SR: "