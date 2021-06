Slovenská volejbalová reprezentácia zdolala v B-skupine Rumunov

ZEL - B-skupina - Záporožie (Ukr.):



Rumunsko - SLOVENSKO 2:3 (27, -21, 22, -24, -12) Rozhodovali: Taran (Mold.) a Akdemir (Tur.), 105 divákov



Rumunsko: Dumitru 2, Aciobanitei 9, Mocanu 6, Balean 29, Mihalescu 12, Magdas 4, libero Diaconescu (Suson 5, B. Bartha 3, Peta 0, Constantin 0, Chitigoi 1). Tréner: S. Stancu.



Slovensko: Ihnát 14, Kyjanica 6, Gavenda 29, Firkaľ 1, M. Zeman 12, F. Palgut 3, libero Turis (Pokopec 14, Lamanec 1, Goč 0, J. Kováč 0, Jendrejčák 1, M. Petráš 1). Tréner: M. Kardoš.

Na archívnej snímke volejbalový tréner Marek Kardoš. Foto: TASR - Milan Kapusta

Tabuľka B-skupiny:



1. Ukrajina 1-0 3:1 3 b.



2. SLOVENSKO 1-0 3:2 2 b.



3. Rumunsko 0-2 3:6 1 b.



Ďalší program B-skupiny:



štvrtok 3. júna: SLOVENSKO - Ukrajina (17.00)



piatok 4. júna: Rumunsko - Ukrajina (17.00)



sobota 5. júna: SLOVENSKO - Rumunsko (17.00)



nedeľa 6. júna: Ukrajina - SLOVENSKO (18.30)

Záporožie 2. júna (TASR) - Slovenská volejbalová reprezentácia zvíťazila v stredajšom zápase B-skupiny Zlatej európskej ligy nad Rumunskom 3:2 na sety. Úspešne vstúpila do bojov na turnaji v ukrajinskom Záporoží, z ktorého postúpi do Final Four víťaz skupiny.V utorňajšom úvodnom stretnutí si domáca Ukrajina poradila s Rumunskom 3:1. Štvrtý účastník z Holandska sa ako náhradník presunul do svetovej Ligy národov a zostávajúce trio si do tabuľky pripíše po dve kontumačné víťazstvá.Zverenci Mareka Kardoša prehrávali 0:1 aj 1:2 na sety, ale dvakrát dokázali vyrovnať a tešili sa v tajbrejku. Vo štvrtok čaká na Slovákov súboj s Ukrajincami (17.00) a cez víkend opäť nastúpia proti obom súperom. Na turnaj Final Four do belgického Kortrijku (19. až 20. júna) postúpia víťazi troch základných skupín, v prípade triumfu Belgičanov v A-skupine aj najlepší tím z druhých priečok. Informovala o tom oficiálna stránka Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).V prvom sete Slováci doťahovali (6:11, 16:19), v závere vyrovnali (23:23) a mali k dispozícii štyri setbaly, nepremenili ich však a Rumuni svoj prvý áno (29:27). Druhá časť bola v slovenskej réžii od začiatku až do konca, v tretej však Rumuni odskočili na 16:11 a opäť sa ujali vedenia.Vo štvrtom sete Slováci prehrávali 6:9, ale manko dokázali zmazať (15:15), odskočili na 19:15 a získali päť setbalov (24:19). Rumuni sa nevzdali, vyrovnali na 24:24, koncovku však lepšie zvládli Slováci (26:24) a vynútili si tajbrejk, v ktorom od stavu 11:11 dominovali a tešili sa z prvého víťazstva.