Volejbalistky Slovenska prehrali s Bulharskom a prišli o Final Four

Zlatá európska liga 2021 žien - B-skupina - druhý turnaj - Plovdiv (Bul.) - piatok:



Bulharsko - SLOVENSKO 3:0 (21, 14, 22)



Rozhodovali: Visan (Rum.) a Rogič (Srb.), 1067 divákov.



Bulharsko: N. Dimitrovová 4, Kitipovová 1, G. Dimitrovová 9, Vučkovová 10, E. Dimitrovová 3, Vasilievová 13, libero Ž. Todorovová (Paskovová 6, Barakovová 0, M. Todorovová 3, A. Milanovová 1, Sajkovová 2). Tréner: I. Petkov



Slovensko: M. Žernovič 5, Tereza Hrušecká 6, Palgutová 10, Radosová 13, Smiešková 2, Koseková 0, liberá Magdinová a Jančová (Krišková 7, Kohútová 0, Körmendyová 0). Tréner: M. Fenoglio

Plovdiv 4. júna (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky neuspeli vo svojom štvrtom vystúpení v B-skupine tohtoročnej Zlatej európskej ligy. V piatkovom zápase prehrali v Plovdive s domácim Bulharskom 0:3, po štyroch dueloch majú na konte len jedno víťazstvo a prišli o šancu postúpiť na turnaji Final Four.Bulharky sa stali už istými víťazkami skupiny a keďže organizujú Final Four (19.-20. júna, Ruse), miestenku si okrem ďalších dvoch víťaziek skupín vybojuje aj najlepší tím z druhých miest.Zverenky trénera Marca Fenoglia zakončia pôsobenie v ZEL 2021 v nedeľu duelom proti Ukrajinkám, s ktorými na prvom turnaji v Záporoží prehrali 2:3. Informoval portál svf.sk.V úvode zápasu si slovenské volejbalistky vypracovali vedenie 5:1, ale domáce hráčky zareagovali rýchlo, vyrovnali na 5:5 a v polovici setu už viedli. V prostrednej pasáži úvodného dejstva domáce dominovali, tlačili servisom a dobre bránili na sieti. Bulharky mali jasne navrch a prvý set vyhrali 25:21. V druhom sete Bulharky dominovali výraznejšie a dostali sa do vedenia 2:0 (25:14). V treťom sete vyhrávali domáce volejbalistky 19:13, ale Slovenky ešte zabojovali a znížili na 19:21 a 22:25. Na obrat to však nestačilo a Bulharky neprehrali stále ani jeden set. Bulharky v trinástom vzájomnom zápase vyhrali nad Slovenkami jedenástykrát.