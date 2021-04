Gulajev zdolal Kentčadzeho a postúpil do finále

ME vo Varšave - voľný štýl - pondelok:



do 70 kg



osemfinále



Patryk Olenczyn (Poľ.) - Daniel CHOMANIČ (SR) 11:0 na techn. prevahu



do 79 kg



osemfinále



Achsarbek GULAJEV (SR) - Dejan Mitrov (S.Mac.) 10:0 na techn. prevahu



štvrťfinále



GULAJEV - Arman Avagjan (Arm.) 11:1 na techn. prevahu



semifinále



GULAJEV - Nika Kentčadze (Gruz.) 5:4 na body

Varšava 19. apríla (TASR) – Slovenský voľnoštýliar Achsarbek Gulajev zabojuje na ME v zápasení o zlatú medailu v hmotnostnej kategórii do 79 kg. V pondelkovom semifinálovom dueli vo Varšave zdolal Gruzínca Niku Kentčadzeho 5:4 na body a postúpil do finále. V ňom sa v utorok stretne s Francúzom Saifedineom Alekmom.Gulajev si počínal v prvých dvoch kolách suverénne. Najprv v osemfinále zvíťazil na technickú prevahu nad Dejanom Mitrovom zo Severného Macedónska (10:0) a následne vo štvrťfinále podobným spôsobom vyradil aj Arménca Armana Avagjana (11:1). V semifinále zviedol tesný súboj s Kentčadzem, ktorého napokon pokoril tesne na body. Tým si zaistil zisk medaily, svojej prvej z veľkého šampionátu.Dvadsaťtriročný rodák z Vladikavkazu nadviazal na svoje úspechy z kategórie do 23 rokov. V nej má v zbierke striebro z MS a dve striebra z ME. Okrem toho vybojoval aj bronz na juniorských ME 2017. Všetky medaily však získal v nižšej váhovej kategórii do 74 kg.Menej sa darilo Danielovi Chomaničovi v kategórii do 70 kg, ktorý stroskotal hneď na prvej prekážke. V osemfinále podľahol Poliakovi Patrykovi Olenczynovi na technickú prevahu (0:11). Olenczyn vzápätí vypadol vo štvrťfinále, takže nepotiahol Chomaniča do repasáže.