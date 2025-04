Salkazanov neobháji zlato do 74 kg, prehral so Sidakovom

ME v zápasení v Šamoríne - muži - voľný štýl



do 61 kg:



kvalifikácia:



Dzmitrij Šamela (Biel.) - Róbert MESZÁROŠ (SR) 10:0 na technickú prevahu



do 74 kg:



štvrťfinále:



Zaurbek Sidakov (Rus.) - Tajmuraz SALKAZANOV (SR) 4:2 na body



do 79 kg



repasáž:



Orchan Abasov (Azer.) - Achsarbek GULAJEV (SR) 3:4 na body



do 92 kg:



osemfinále:



Jaraslau Jadkouski (Biel.) - Boris MAKOJEV (SR) 4:2 na body



do 97 kg:



repasáž:



Batyrbek CAKULOV (SR) - Gurgen Simonjan (Arm.) 10:0 na technickú prevahu



do 125 kg:



kvalifikácia:



Dzjanis Chramjankou (Biel.) - Adam JAKŠÍK (SR) 10:0 na technickú prevahu



Šamorín 8. apríla (TASR) - Slovenský zápasník Tajmuraz Salkazanov neobháji na ME v Šamoríne titul vo voľnom štýle do 74 kilogramov. V utorkovom štvrťfinále nestačil na Rusa Zaurbeka Sidakova 2:4 na body. Trojnásobný majster sveta ho ešte môže potiahnuť do repasáže, kde by mal šancu zabojovať o bronz.Zápas sa začal vo vysokom tempe a prvý bod bral Salkazanov. Jeho najsilnejší možný súper zo žrebu dostal napomenutie za pasivitu, no o chvíľu neskôr išiel do vedenia 2:1. Na začiatku druhej periódy zaútočili Salkazanov i Sidakov, no oba pokusy sa skončili bez bodu. Rusi si však vzali rozhodcovskú výzvu, s ktorou uspeli a ich zápasník išiel do dvojbodového vedenia. To si udržal napriek ďalšej výzve v závere duelu, tento raz neúspešnej zo slovenskej strany.Výhru v repasáži zaznamenal Batyrbek Cakulov a postúpil do boja o bronz v kategórii do 97 kilogramov. Do repasáže ho potiahol Rus Magomed Kurbanov, ktorému podľahol vo štvrťfinále 1:9. V utorok dopoludnia nastúpil proti Arménovi Gurgenovi Simonjanovi, ktorého zdolal 10:0 na technickú prevahu. Dvadsaťšesťročný zápasník zaútočil ako prvý, súpera sa mu podarilo aj pretočiť a viedol 6:0. To isté predviedol v úvodnej perióde ešte raz a zápas ukončil po necelých dvoch minútach. V priamom súboji o bronz ho čaká Radu Lefter z Moldavska.povedal pre akreditované médiá Cakulov.V tej istej fáze uspel aj domáci voľnoštýliar Achsarbek Gulajev v kategórii do 79 kg. Tento duel proti Orchanovi Abasovovi z Azerbajdžanu (4:3) mal napínavejší priebeh. Slovák dostal dve upozornenia za pasivitu, no počas polminútového odpočtu bodoval ako prvý v zápase, keď súpera vytlačil. Ten do konca periódy vyrovnal, v druhej dostal dve upozornenia za faul a krátko pred koncom zápasu bol opäť vytlačený a prehrával 1:3. Duel sa však pokúsil zvrátiť a v priebehu 16 sekúnd získal dva body, následne však neuspel s rozhodcovskou výzvou, keď žiadal bod za únik. Ten dostal Gulajev, posledné dve sekundy ustál a zaistil si miesto v zápase o bronz. O ten zabojuje proti Moldavcovi Ionovi Laurentiumu Marcuovi.Gulajev prišiel na turnaj ako nasadená jednotka a má ambície získať pre Slovensko cenný kov.vyjadril presvedčenie majster Európy z roku 2021 z Varšavy.Boris Makojev nestačil v osemfinále do 92 kg na Bielorusa Jaraslaua Jadkouského 2:4. Jeho súper dostal najprv napomenutie za pasivitu a po prvej perióde prehrával 0:2. Rozhodujúci moment však prišiel po prestávke - Makojev prestal zápasiť, keďže si myslel, že súpera vytlačil, no Jadkouski dostal bod za únik. Slovenský tím si vzal rozhodcovskú výzvu, ktorá bola neúspešná a stav sa tak vyrovnal. Necelú polminútu pred koncom zaútočil Makojev, no jeho súper získal dva body z kontry a výsledok udržal.Adam Jakšík (do 125 kg) mal výraznú nevýhodu, keďže jeho bieloruský súper Dzjanis Chramjankou disponoval vyše dvadsaťkilovou váhovou prevahou. Mladý Slovák sa snažil o aktivitu i pohyb a v prvej perióde, ktorá sa skončila 0:6 v jeho neprospech, predviedol niekoľko pokusov o útok. Krátko po prestávke však Chramjankou ukončil duel výhrou na technickú prevahu 10:0.Z kvalifikácie nepostúpil ani Jakšíkov krajan Róbert Meszároš v kategórii do 61 kilogramov. Jeho bieloruský súper Dzmitrij Šamela síce najprv dostal upozornenie za pasivitu, no potom dokázal Meszároša niekoľkokrát pretočiť a po 81 sekundách vyhral 10:0 na technickú prevahu.