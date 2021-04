Salkazanov otočil duel so Žamalovom a postúpil do finále

ME vo Varšave - voľný štýl - utorok:



do 74 kg



kvalifikačné kolo:



Tajmuraz SALKAZANOV (SR) - Marc Dietsche (Švaj.) 5:2



osemfinále:



SALKAZANOV - Frank Chamizo Marquez (Tal.) 6:2



štvrťfinále:



SALKAZANOV - Avtandil Kentčadze (Gruz.) 6:5



semifinále:



SALKAZANOV - Razambek Žamalov (Rus.) 6:5



do 86 kg



osemfinále:



Boris MAKOJEV - Uri Kalašnikov (Izr.) 8:1



štvrťfinále:



MAKOJEV - Mraz Džafarian (Ukr.) 5:4

Varšava 20. apríla (TASR) – Slovenský reprezentant v zápasení voľným štýlom Tajmuraz Salkazanov postúpil na ME vo Varšave do finále v hmotnostnej kategórii do 74 kg. V utorkovom semifinálovom súboji zdolal po veľkej dráme Rusa Razambeka Žamalova 6:5 na body, hoci prehrával už 1:5. V boji o zlato narazí v stredu na víťaza duelu Valentin Borzin (Mold.) - Miroslav Kirov (Bulh.).Dvadsaťpäťročný Salkazanov začal svoje účinkovanie v hmotnostnej kategórii do 74 kg v kvalifikačnom kole, v ktorom si poradil so Švajčiarom Marcom Dietschem 5:2 na body. Následne v osemfinále vyradil talianskeho reprezentanta Franka Chamiza Marqueza (6:2) a vo štvrťfinále po tesnom boji aj viacnásobného medailistu z ME a MS Avtandila Kentčadzeho z Gruzínska (6:5). V semifinále proti Žamalovovi prehrával už 1:5, ale dokázal v závere znížiť na 3:5. Jedenásť sekúnd pred koncom mu vyšiel útok za dva body a vyrovnal na 5:5. Ruská strana dala challenge, s ktorým však neuspela, takže Salkazanov si pripísal ešte jeden bod navyše. Tesný náskok už v záverečných sekundách s napätím všetkých síl udržal.Salkazanov tak má istú medailu, svoju prvú z ME. V roku 2019 si odniesol bronz z MS v Nursultane v neolympijskej kategórii do 79 kg. V novej kategórii do 74 kg naznačil svoje ambície na decembrovom Svetovom pohári v Belehrade, ktorý bol náhradou za zrušené MS, kde vybojoval bronz.