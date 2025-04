Salkazanov zdolal Kuramagomedova a získal bronz

ME v zápasení v Šamoríne



muži - voľný štýl - do 74 kg



o bronz:



Tajmuraz SALKAZANOV (SR) - Murad Kuramagomedov (Maď.) 3:0 na body



Šamorín 9. apríla (TASR) - Slovenský zápasník Tajmuraz Salkazanov získal na ME v Šamoríne bronzovú medailu vo voľnom štýle v kategórii do 74 kg. V stredajšom súboji o tretie miesto zdolal maďarského reprezentanta Murada Kuramagomedova 3:0 na body. Salkazanov vybojoval pre Slovensko tretí bronz na domácom šampionáte, pred ním získali medailu rovnakého lesku aj voľnoštýliari Achsarbek Gulajev v kategórii do 79 kg a Batyrbek Cakulov vo váhe do 97 kg.Dvadsaťdeväťročný rodák zo Severného Osetska síce nepredĺžil sériu štyroch titulov na ME, ale dokázal aj na piatom kontinentálnom šampionáte za sebou vybojovať medailu. Rozšíril tak svoju zbierku úspechov. Okrem štyroch zlatých a jednej bronzovej medaily z ME má v nej aj tri cenné kovy z MS - striebra z Osla 2021 a Belehradu 2022 a bronz z Nur-Sultanu 2019 (do 79 kg).Zlatá éra Salkazanova sa skončila, keď v utorňajšom štvrťfinále nestačil ako nasadená dvojka na Rusa štartujúceho pod neutrálnou vlajkou Zaurbeka Sidakova (2:4). Trojnásobný majster sveta a olympijský šampión z Tokia však následne postúpil do finále, čím potiahol Salkazanova do repasáže. V nej slovenský reprezentant potvrdil úlohu favorita a zdolal Rasula Šapieva zo Severného Macedónska 4:0 na body. Vybojoval si miesto v zápase o bronz, v ktorom narazil na Kuramagomedova. Salkazanov bol od úvodu aktívnejší. Maďarský reprezentant pykal za pasivitu a po druhom napomínaní musel v 30-sekundovej lehote bodovať, čo sa mu nepodarilo, takže Salkazanov si pripísal bod a po prvej perióde viedol 1:0. Vo fyzicky náročnom súboji sa potom domácemu borcovi podarilo vytlačiť súpera dvakrát zo žinenky a zvýšil náskok na 3:0. Kuramagomedov už v závere nedokázal nájsť sily na zvrat a Salkazanov doviedol zápas do úspešného konca.zhodnotil svoje vystúpenie Salkazanov.