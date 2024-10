DVAKRÁT BRONZ PRE SLOVENSKO: Gulajev a Cakulov bojovali ako levy

Gulajev získal bronz v neolympijskej kategórii do 79 kg

MS v neolympijských váhových kategóriách v Tirane:



do 79 kg



o 3. miesto: Achsarbek GULAJEV - Suldchuu Olonbajar (Mong.) 2:1



Tirana 31. októbra (TASR) - Slovenský reprezentant v zápasení Batyrbek Cakulov vybojoval na MS v neolympijských váhových kategóriách v Tirane bronzovú medailu. V dueli o tretie miesto vo voľnoštýliarskej kategórii do 92 kg zvíťazil nad Talianom Benjaminom Konradom Honisom 8:6 na body. Slovenské zápasenie sa tak vo štvrtok tešilo z druhého cenného kovu, Achsarbek Gulajev získal v albánskej metropole rovnako bronz vo voľnom štýle do 79 kg.Slovenský zápasník Achsarbek Gulajev získal na majstrovstvách sveta v neolympijských váhových kategóriách v Tirane bronzovú medailu. V kategórii do 79 kg zdolal vo štvrtkovom dueli o tretie miesto Suldchuua Olonbajara z Mongolska tesne 2:1 na body.Dvadsaťsedemročný Gulajev, ktorý je svetovou trojkou v tejto kategórii, pridal ďalší cenný kov do svojej zbierky. Má v nej už aj zlato z ME 2021 vo Varšave. V mládežníckych časoch úspešne súťažil v kategórii do 74 kg, v ktorej vybojoval striebro na MS do 23 rokov, dve striebra na ME do 23 rokov a bronz na juniorských ME.Rodák zo Severného Osetska už v stredu úspešne vstúpil do šampionátu v albánskej metropole. V osemfinále si poradil s Traianom Capatinom zo Severného Macedónska 11:4 na body a vo štvrťfinále v tesnom dueli zdolal Nemca Lucasa Marca Kahnta 2:1. Jedinú prehru utrpel v semifinále, keď nestačil na Rusa so štatútom neutrálneho športovca Magomeda Magomajeva (3:9). Ten potom vo finále prehral s Gruzíncom Avtandilom Kentčadzem 4:13. Okrem Gulajeva si bronz odniesol aj Iránec Mohammad Nochodi.