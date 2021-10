Salkazanov získal striebro v kategórii do 74 kg

Oslo 3. októbra (TASR) - Slovenský voľnoštýliar Tajmuraz Salkazanov získal na majstrovstvách sveta v zápasení v Osle striebornú medailu. V nedeľnom finále hmotnostnej kategórie do 74 kilogramov prehral s Kyle Douglasom Dakeom z USA na body.



Boj o zlato mal pomerne vyrovnaný priebeh, reprezentant USA ale napokon uspel 7:3 na body. Pre Salkanazova je to druhá medaila zo svetového šampionátu. Už v roku 2019 získal bronz na MS 2019 v Nursultane, kde ešte štartoval v neolympijskej kategórii do 79 kg. Ešte v mládežníckom období dokázal vybojovať zlato na svetovom šampionáte do 23 rokov.



Úradujúci majster Európy si na úvod šampionátu v nórskej metropole poradil s Bulharom Alim Pašom Umarpašajevom 3:0 a vo štvrťfinále zdolal na body aj Rusa Timura Bižojeva. Vo semifinále jasne 5:0 pokoril Gruzínca Avtandila Kentčadzeho.



Ďalší slovenský voľnoštýliar Boris Makojev bojoval v kategórii do 86 kg o bronz. Po prehre s Abubakrom Abakarovom z Azerbajdžanu 5:9 na body skončil na konečnom piatom mieste. Makojev prehral v prvom zápase s Američanom Davidom Taylorom na technickú prevahu (0:11). Jeho premožiteľ však postúpil do finále a potiahol slovenského reprezentanta do repasáže. V nej Makojev uspel nad Francúzom Achmedom Ajbujevom 6:3.