Nór J.T. Bö získal zlato v šprinte

ZOH 2022 - biatlon



muži - šprint na 10 km:

1. Johannes Thingnes Bö (Nór.) 24:00,4 min (1),

2. Quentin Fillon Maillet (Fr.) +25,5 s (1),

3. Tarjei Bö (Nór.) +38,9 (1),

4. Maxim Cvetkov (ROC) +40,6 (0),

5. Sebastian Samuelsson +52,0 (1),

6. Martin Ponsiluoma (obaja Švéd.) +53,7 (2),

7. Sturla Holm Laegreid (Nór.) +1:02,3 min (2),

8. Benedikt Doll (Nem.) +1:05,0 (1),

9. Emilien Jacquelin (Fr.) +1:05,9 (2),

10. Anton Smolski (Biel.) +1:12,5 (1) ...,

65. Šimon BARTKO +2:58,4 (3),

68. Michal ŠIMA +3:01,9 (1),

85. Matej BALOGA +3:40,9 (1),

87. Tomáš SKLENÁRIK (všetci SR) +3:45,9 (3)

Čang-ťia-kchou 12. februára (TASR) - Nórsky biatlonista Johannes Thinges Bö získal suverénnym spôsobom zlato v sobotnom šprinte na ZOH 2022 v Pekingu. Druhý so stratou 25,5 sekundy skončil na 10 km trati Francúz Quentin Fillon Maillet, na medailových stupňoch ich doplnil starší brat víťaza Tarjei Bö (+38,9 s).J.T. Bö vybojoval na pekinských hrách tretiu medailu, v zbierke už má zlato z miešaných štafiet a bronz z vytrvalostných pretekov na 20 km. Celkovo je to už jeho šiesty cenný kov zo zimných hier, tretí najcennejšieho lesku.citovala DPA slová J.T. Böa.Líder celkovej klasifikácie Svetového pohára a víťaz vytrvalostných pretekov na 20 km Fillon Maillet patril k adeptom na celkový triumf, napokon sa však musel skloniť pred bežeckým umením J.T. Böa.uviedol francúzsky biatlonista.Z kvarteta Slovákov si v šprinte najlepšie počínal Šimon Bartko, s tromi zaváhaniami na strelnici a mankom 2:58,4 min na víťaza obsadil 65. priečku a nekvalifikoval sa do nedeľných stíhacích pretekov. Michal Šima bol 68. (+3:01,9), Matej Baloga 85. (+3:40,9) a Tomáš Sklenárik 87. (+3:45,9).povedal Šima v prvej televíznej reakcii na RTVS.V sobotnom šprinte vládli v najvzdialenejšom centre olympiády v Čang-ťia-kchou ideálne podmienky, na strelnici nefúkal silný vietor ako v mix štafetách. J.T. Bö mal od začiatku bežecky jasne navrch pred konkurenciou a keď čisto zvládol prvú streľbu v ľahu, usadil sa s veľkým náskokom na čele priebežného poradia. Líder celkovej klasifikácie Svetového pohára a víťaz vytrvalostných pretekov na 20 km Fillon Maillet netrafil v ležke štvrtý terč a musel zamieriť na trestný okruh, čím Francúzovo manko na J.T. Böa narástlo už na 33 sekúnd.J.T. Bö síce na stojke minul jeden terč, napriek tomu si udržiaval na čele pohodlný náskok zásluhou rýchleho behu. Nóra mohol ohroziť Nemec Benedikt Doll, ale chyba na druhej streľbe ho o túto možnosť pripravila. Maxim Cvetkov reprezentujúci Ruský olympijský výbor (ROC) ako jediný z Top 10 vybielil všetkých desať terčov, pomalšie lyže ho však obrali o umiestnenie na stupňoch víťazov. Napriek jednej chybe na strelnici sa pred neho dostal Tarjei Bö, ktorý slávil zisk štvrtej olympijskej medaily v kariére.