Hokejový zväz oznámil prvé mená na ZOH, v kádri Halák, Sekera a Černák

Bratislava 8. októbra (TASR) – Brankár Jaroslav Halák a obrancovia Andrej Sekera a Erik Černák budú reprezentovať Slovensko na hokejovom turnaji na zimných olympijských hrách 2022 v Pekingu. Prvé tri mená na súpiske oznámilo vedenie Slovenského zväzu ľadového hokeja v piatok.



Prezident zväzu a generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan tak nasledoval ďalšie krajiny, ktoré zverejnili trojicu hráčov svojich tímov v predchádzajúcich dňoch. Účastníci olympijského turnaja oznamujú prvých troch hráčov s nominačnou istotou na základe požiadavky zo strany Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF), zámorskej NHL a hráčskej asociácie NHLPA. Do 15. októbra majú potom oznámiť širší zoznam 55 hráčov, z ktorého začiatkom januára budúceho roka vzíde konečná nominácia. Slováci sa predstavia v C-skupine spolu s Fínskom, Švédskom a Lotyšskom. V A-skupine nastúpia hráči USA, Kanady, Nemecka a pravdepodobne domácej Číny, v „béčku" zabojujú o postup Česi, Švajčiari, Dáni a reprezentanti Ruského olympijského výboru.



Tridsaťšesťročný Halák pred novou sezónou zmenil pôsobisko a z Bostonu Bruins sa presťahoval do Vancouveru Canucks. V NHL odohral celkovo 539 duelov základnej časti s priemerom 2,48 inkasovaného gólu na zápas, 91,6-percentnou úspešnosťou zákrokov a zaznamenal aj 52 shutoutov. V 39 dueloch play off mal priemer 2,48 inkasovaného gólu a 91,9-percentnú úspešnosť. Slovensko reprezentoval už na ZOH 2010 vo Vancouveri i o štyri roky neskôr v Soči. Štartoval aj na troch majstrovstvách sveta a Tím Európy priviedol k striebru na Svetovom pohári 2016. O rok mladší Sekera strávil uplynulé dve sezóny v Dallase Stars, v tej poslednej odohral 43 zápasov s bilanciou tri góly a dve asistencie. V základnej časti profiligy odohral dohromady 810 stretnutí a získal 249 bodov (50+199), v 46 dueloch play off pridal päť bodov (2+3). V národnom drese získal striebro na MS 2012 vo Fínsku, celkovo sa predstavil na ôsmich svetových šampionátoch, zahral si na ZOH 2010 i 2014 a taktiež na Svetovom pohári 2016. Dvadsaťštyriročný Černák patrí medzi stabilných členov obrany Tampy Bay, s ktorou získal v uplynulých dvoch ročníkoch Stanleyho pohár. Počas troch sezón v NHL odohral 171 stretnutí a nazbieral 46 bodov (15+31), v 50 súbojoch play off pridal 17 bodov (1+16). Na konte má bronz z juniorského šampionátu a v roku 2019 sa predstavil aj na domácich MS v Košiciach a Bratislave, kde nazbieral šesť bodov v deviatich zápasoch (4+2).



„Toto sú traja hráči, s ktorými počítame. Nielen oni, ale aj ďalší slovenskí hráči z NHL budú tvoriť kostru nášho tímu na ZOH v Pekingu. Verím, že všetci naši reprezentanti v zámorí aj v Európe budú mať vydarenú sezónu a zostanú zdraví. Myslím si, že fanúšikovia sa môžu tešiť na kvalitné zápasy tých najlepších hráčov na svete pod piatimi kruhmi," povedal pre hockeyslovakia.sk Šatan.



Slovenskí hokejisti si zabezpečili účasť pod piatimi kruhmi na domácom kvalifikačnom turnaji v Bratislave, na ktorom zdolali Rakúsko (2:1), Poľsko (5:1) i Bielorusko (2:1). Šatan s hlavným trénerom Craigom Ramsaym majú v hľadáčiku zatiaľ približne 100 možných adeptov na olympijskú nomináciu. Gro tímu budú tvoriť hráči zo zámoria a veľkých európskych líg.



„My sme zvolili širokú skupinu hráčov, možno sme ani takú širokú nepotrebovali, ale pri rôznych opatreniach môže nastať situácia, že niektorí hráči sa nebudú môcť zúčastniť. Proces je taký, že ak sa teraz nezaregistrujú tí hráči a potom by sme sa rozhodli niekoho zobrať, kto nie je zaregistrovaný, tak to nie je možné. Z tej veľkej skupiny budeme podľa výkonnosti vyberať konečný tím. Základom by mali byť hráči z NHL, ďalší zámorskí hráči a hráči z európskych súťaží. Počítame aj s niektorými z domácej súťaže. Máme ešte dva prípravné turnaje počas novembra a decembra, takže proces výberu tímu bude ešte pokračovať," povedal Šatan pri príležitosti podpisu prihlášok na zimné olympijské a paralympijské hry v Pekingu.



„Vnímam, že olympiáda sa blíži, ale máme pred ňou ešte dva turnaje. Niektorí hráči dostanú šancu, aby presvedčili trénerov. Po týchto dvoch turnajoch sa budeme zaoberať tým, ktorí hráči dostanú dôveru a ocitnú sa v záverečnej nominácii," uviedol.



Čínski organizátori koncom septembra rozhodli, že účasť športovcov na hrách nebude podmienená očkovaním. Nezaočkovaní športovci však budú musieť ísť po príchode do Číny do 21-dňovej karantény.



„Počítame s tým, uvidíme, aké komplikácie to môže spôsobiť. Tie pravidlá sa menia a možno sa ešte budú upravovať. No nemyslím si, že niekto z hráčov môže sedieť tri týždne na hoteli, netrénovať, byť zavretý v karanténe a potom ísť hrať olympiádu. To je absolútna hlúposť. Tým, že sa organizátori takto rozhodli, tak umožnili olympiádu len očkovaným," povedal šéf SZĽH.



Zatiaľ je otázne, či bude mať domáca krajina zastúpenie na turnaji. Mužskej reprezentácii totiž hrozí vylúčenie pre nesplnenie športových štandardov. Uviedol to nový prezident Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) Luc Tardif.



„Predstaviteľ IIHF bude monitorovať zápasy čínskych hokejistov a do konca októbra prijmeme konečné rozhodnutie. Pre nikoho by nebolo dobré sledovať zápas, v ktorom jeden z tímov utrpí debakel 0:15. Nebola by to dobrá reklama pre Čínu ani pre hokej. Ak dospejeme k záveru, že Čína nespĺňa požadované štandardy, budeme musieť pristúpiť k plánu B. Namiesto hostiteľskej krajiny by na základe rebríčka dostalo šancu Nórsko," uviedol Tardif.



„Čína ako organizátor dostala voľnú miestenku na turnaj. Všetci v hokejovom svete sme boli zvedaví, ako sa s tým vyrovná, kde zoberie hráčov a akým spôsobom to bude riešiť. Nevidel som hrať čínsky tím, takže neviem, akú má kvalitu. Asi do mesiaca sa má definitívne rozhodnúť, či sa Čína zúčastní na turnaji, čo by bolo určite dobré pre propagáciu a rozvoj hokeja v krajine, alebo sa rozhodnú ju nahradiť Nórmi," povedal Šatan.



Hráči z NHL sa predstavia na ZOH po ôsmich rokoch po tom, ako chýbali v Pjongčangu 2018. Vedenie zámorskej súťaže ohlásilo dohodu s NHLPA, Medzinárodným olympijským výborom (MOV) a IIHF o účasti profiligistov v Pekingu v septembri.



USA nominovali medzi trojicu hráčov krídelníka Patricka Kanea, centra Austona Matthewsa a obrancu Setha Jonesa. Lídrami Kanady budú útočníci Sidney Crosby, Connor McDavid a bek Alex Pietrangelo, Švédsko nominovalo obrancu Victora Hedmana a útočníkov Miku Zibanejada a Gabriela Landeskoga. Isté miesto v kádri Fínska majú útočníci Aleksander Barkov, Sebastian Aho a Mikko Rantanen, Česko budú reprezentovať krídelníci David Pastrňák, Ondrej Palát a Jakub Voráček.



Slovenský hokej môže mať v Pekingu dvojnásobné zastúpenie. V hre o účasť pod piatimi kruhmi sú aj hokejistky, ktoré čaká v termíne 11. až 14. novembra finálový turnaj olympijskej kvalifikácie vo Švédsku. V prípade úspešného zisku miestenky by sa zopakovala situácia z Vancouveru 2010, kde sa predstavili obe slovenské reprezentácie.



„Dievčatám budeme držať palce, aby sa im to podarilo. Som veľmi rád, že nám v mužskej reprezentácii kvalifikácia vyšla a malú slovenskú výpravu sme vďaka hokeju zdvojnásobili. Ak by sa podarilo postúpiť aj našim hokejistkám, tak by sme ju hokejom azda až strojnásobili. Som rád, že šancu byť pod piatimi kruhmi má aj na paralympijská reprezentácia. Aj tej budeme držať palce," dodal Šatan.