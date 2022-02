Rus Boľšunov získal zlatú medailu na ZOH na 30 km voľne

Reprezentant v behu na lyžiach z tímu Ruského olympijského výboru (ROC) Alexander Boľšunov (v popredí) sa teší v cieli zo zisku zlatej olympijskej medaily v pretekoch na 30 km voľnou technikou s hromadným štartom v stredisku Čang-ťia-kchou na ZOH 2022 v Pekingu v sobotu 19. februára 2022. Druhý skončil jeho krajan Ivan Jakimuškin (uprostred), bronz si vybojoval Nór Simen Hegstad Krüger (vľavo). Foto: TASR/AP

Peking 19. februára (TASR) - Ruský bežec na lyžiach Alexander Boľšunov získal na ZOH 2022 v Pekingu zlatú medailu v skrátených sobotných pretekoch na 30 km voľnou technikou s hromadným štartom. V kráľovskej bežeckej disciplíne triumfoval reprezentant Ruského olympijského výboru (ROC) v rezorte Čang-ťia-kchou časom 1:11:32,7 h s náskokom 5,5 sekundy pred krajanom Ivanom Jakimuškinom. Bronz si vybojoval Nór Simen Hegstad Krüger (+7,0 s). Slovenský reprezentant Ján Koristek obsadil 40. priečku (+5:53,3 min).Organizátori skrátili dĺžku záverečnej bežeckej súťaže mužov z 50 na 30 km. Pre silný vietor a hlboký mráz zároveň presunuli štart pretekov zo 7.00 SEČ na 8.00 SEČ. Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) chcela zmierniť dopad nepriaznivých podmienok na športovcov. Viac ako polovica 60-členného štartového poľa držala pohromade do medzičasu na 8,1 kilometri. Po sľubnom štarte klesol Koristek na 40. miesto, na popredných pozíciách figurovali obaja hlavní favoriti na zisk zlata Boľšunov i Krüger. Po polovici trate sa usadila na čele trojica bežcov ROC, za Arťomom Maľcevom bežali v bielej stope s minimálnymi odstupmi Boľšunov a Jakimuškin.Po 20. kilometri sa postupne začali kryštalizovať adepti na celkový triumf. Štartové pole sa roztrhalo, už iba osem bežcov sa dokázalo zmestiť do 10-sekundového odstupu od lídra Krügera, Koristek figuroval naďalej na 40. pozícii s mankom 3:14,7 min. Johannesovi Hösflotovi Kläbovi po polovici trate došli sily, Nórovo manko narastalo a pred 20. kilometrom odstúpil z pretekov. Nerozšíril tak svoju impozantnú medailovú zbierku, v Pekingu si vybehal štyri cenné kovy vrátane dvoch najcennejšieho lesku.Preteky našli výborne pripravených ruských bežcov, ktorí mali v Top 5 až trojnásobné zastúpenie. Tempo udával aktívny Boľšunov, ktorý sa snažil ujsť súperom, ale nedokázal sa ich striasť. Vo finiši sa odtrhla trojica Boľšunov, Jakimuškin a Krüger, pričom najviac síl mal v závere Boľšunov, ktorý prišiel do cieľa s 5,5-sekundovým náskokom pred svojím krajanom.Dvadsaťpäťročný Boľšunov získal v Pekingu tretiu zlatú a celkovo piatu medailu. Okrem 30 km voľne vyhral skiatlon na 15+15 km, na konte má aj zlato zo štafety na 4x10 km, striebro z pretekov na 15 km klasicky s intervalovým štartom a bronz z tímového šprintu. Pred štyrmi rokmi v Pjongčangu vybojoval štyri medaily, ale ani jednu zlatú (0-3-1).