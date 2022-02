Švajčiar Beat Feuz dobyl zjazd, 41-ročný Clarey získal striebro

Švajčiar Beat Feuz počas zjazdu mužov v centre alpského lyžovania v Jen-čchingu počas XXIV. zimných olympijských hier 2022 v Pekingu v pondelok 7. februára 2022. Foto: TASR/AP

Štyridsaťjedenročný Francúz Johan Clarey sa teší v cieli počas zjazdu mužov v centre alpského lyžovania v Jen-čchingu počas XXIV. zimných olympijských hier 2022 v Pekingu v pondelok 7. februára 2022. Foto: TASR/AP

ZOH 2022 v Pekingu - alpské lyžovanie

zjazd - muži:



1. Beat Feuz (Švaj.) 1:42,69 min,

2. Johan Clarey (Fr.) +0,10 s,

3. Matthias Mayer (Rak.) +0,16,

4. James Crawford (Kan.) +0,23,

5. Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) +0,51,

6. Dominik Paris (Tal.) +0,52,

7. Marco Odermatt (Švaj.) +0,71,

8. Vincent Kriechmayr +0,76,

9. Max Franz (obaja Rak.) +0,83,

10. Boštjan Kline (Slov.) +1,06



Peking 7. februára (TASR) - Švajčiarsky lyžiar Beat Feuz získal zlatú medailu v pondelňajšom zjazde na ZOH v Pekingu. O 10 stotín sekundy zdolal Francúza Johana Clareyho, bronz si vybojoval Rakúšan Matthias Mayer s odstupom 0,16 s. Slovensko nemalo v 42-člennom štartovom poli zastúpenie.Muži mali kráľovskú disciplínu absolvovať už v nedeľu, ale pre silný nárazový vietor na zjazdovke "Skala" ju organizátori museli presunúť o deň neskôr. Išlo sa na technicky veľmi náročnej trati s mnohými terénnymi vlnami, traverzmi a dvoma kľúčovými tiahlymi zákrutami. Úvod pretekov poznačil ťažký pád Nemca Dominika Schwaigera, ktorého niekoľko minút ošetrovali priamo na svahu a z neho ho transportovali na kanadských saniach.Aj vinou prerušenia sa o čosi dlhšie na čele vyhrieval Rakúšan Vincent Kriechmayr, ktorý otvoril súťaž so štartovým číslom 1. V kresle vedúceho muža ho vystriedal až krajan Mayer, víťaz zjazdu zo Soči 2014 a super-G z Pjongčangu 2018. Feuz sa na trať vydal s 13-kou a fantasticky zvládol predovšetkým záverečnú pasáž, kde ukrojil rozhodujúcu porciu času v porovnaní so súpermi. Ukázal to aj napínavý súboj s Clareym, ktorý sa takmer na všetkých medzičasoch držal veľmi tesne v zelených číslach, v spodnej časti však klesol za Feuza.povedal Feuz podľa portálu laola1.at.Švajčiar sa vo veku 34 rokov dočkal titulu olympijského šampióna a skompletizoval medailovú zbierku po tom, ako pred štyrmi rokmi získal striebro v superobrovskom slalome a bronz v zjazde. V ňom skončil za nórskym duom Aksel Lund Svindal a Kjetil Jansrud. Prvý menovaný už ukončil profesionálnu kariéru, Jansrud sa stihol zotaviť do Pekingu po vážnom zranení kolena, ktoré utrpel po páde začiatkom decembra, no v štartovej listine napokon absentoval. Ďalší veterán Clarey si ako 41-ročný vyjazdil premiérovú olympijskú medailu.