V súťaži tímov na ZOH triumfovali rakúski skokani

Jan Hörl (v strede) oslavuje so svojimi spoluhráčmi po zisku zlata v skokoch na lyžiach mužských družstiev na Zimných olympijských hrách 2022 v pondelok 14. februára 2022 v čínskom Zhangjiakou. Foto: TASR/AP

Peter Prevc zo Slovinska počas prvého kola mužských tímov v skokoch na lyžiach na Zimných olympijských hrách 2022 v pondelok 14. februára 2022 v čínskom Zhangjiakou. Foto: TASR/AP

ZOH 2022 v Pekingu - skoky na lyžiach



muži - súťaž družstiev: 1. Rakúsko (Stefan Kraft, Daniel Huber, Jan Hörl, Manuel Fettner) 942,7 b., 2. Slovinsko (Lovro Kos, Cene Prevc, Timi Zajc, Cene Prevc) 934,4, 3. Nemecko (Constantin Schmid, Stephan Leyhe, Markus Eisenbichler, Karl Geiger) 922,9, 4. Nórsko 922,1, 5. Japonsko 882,8, 6. Poľsko 880,1, 7. ROC 806,5, 8. Švajčiarsko 791,5, nepostúpili do 2. kola: 9. Česko 279,5, 10. USA 261,0

Peking 14. februára (TASR) - Rakúski skokani na lyžiach triumfovali na ZOH v Pekingu v tímovej súťaži. Získali v súhrne ôsmich skokov 942,7 bodu. Striebro vybojovali Slovinci s 934,4 b., tretí skončili Nemci so ziskom 922,9 b.Zlatí medailisti nastúpili v zložení Stefan Kraft, Daniel Huber, Jan Hörl a Manuel Fettner. Rakúšania sa rehabilitovali po nevydarených ZOH 2018 v Pjongčangu, kde skončili v súťaži družstiev bez medaily a obsadili v zostave aj s Kraftom a Fettnerom štvrté miesto. Na najvyšší stupienok vystúpili opäť po 12 rokoch. Fettner sa stal vo veku 36 rokov najstarším olympijským šampiónom v skokoch na lyžiach. Japonec Noriaki Kasai získal v Soči striebro i bronz ako 41-ročný, no zlato v zbierke nemá.Rakúšania nadviazali na svoju zlatú éru. Pred triumfom vo Vancouveri 2010 obsadili prvú priečku aj v Turíne 2006.tešil sa podľa APA 28-ročný Kraft, ktorý má v zbierke z 12 cenných kovov z MS, vrátane troch zlatých medailí z individuálnych súťaží, no na ZOH skončil na medailovom stupienku premiérovo.Slovinci skončili na pódiovom umiestnení v súťaži družstiev druhýkrát v histórii, podarilo sa im to už v Salt Lake City 2002. Tretí Nemci preskočili Nórov až po záverečnom skoku.Po 1. kole viedli Slovinci, v štyroch skokoch nazbierali 467,4 b. Druhí Rakúšania získali 458,4 b., tretia priečka patrila Nórom (456,5). Najlepší skok v 1. kole predviedol Poliak Kamil Stoch, mal dĺžku 137 m a dostal za neho 126,5 b.Rakúšanov nasmeroval za zlatom predovšetkým výborný skok Jana Hörla v tretej sérii 2. kola, ktorý mal dĺžku 137,5 m. Slovinci predviedli vyrovnaný výkon bez slabého skoku, no na Rakúšanov nestačili. Nórov nepodržal zlatý z veľkého mostíka Marius Lindvik. V 1. kole predviedol podpriemerný skok dlhý 121 m, jeho druhý meral 126,5 a znamenal, že Nóri prenechali bronzovú pozíciu Nemcom.