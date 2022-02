Kimová obhájila zlato na U-rampe: Neskutočný pocit

Americká snoubordistka Chloe Kimová počas kvalifikácie na U-rampe v snoubordingu na ZOH 2022 v Pekingu, v stredisku Čang-ťia-kchou 9. februára 2022. Foto: TASR/AP

Peking 10. februára (TASR) - Americká snoubordistka Chloe Kimová získala na ZOH 2022 v Pekingu zlatú medailu na U-rampe. Vo štvrtkovom dvanásťčlennom finále triumfovala so známkou 94,00 bodu a obhájila titul zo ZOH 2018 v Pjongčangu. Na druhom mieste skončila Španielka Queralt Castelletová (90,25), bronz putuje do Japonska zásluhou Seny Tomitovej (88,25).Dvadsaťjedenročná Kimová dostala najvyššie ohodnotenie hneď v prvej finálovej jazde v Genting Snow Parku v Čang-ťia-kchou, v ktorej podala suverénny výkon. Predviedla čisté triky s vysokou technickou náročnosťou, vydarili sa jej skoky s rotáciou 1080 stupňov frontside i backside a dostala sa do vedenia, ktoré jej už nikto nezobral. Američanka bola najlepšia už v kvalifikácii, kde dosiahla za svoj výkon známku 87,75 bodu. Kimová sa pred štyrmi rokmi stala vo veku 17 rokov najmladšou zlatou olympijskou medailistkou v snoubordingu. Odvtedy vyhrala každú súťaž, do ktorej nastúpila.povedala Kimová pre olympijské spravodajstvo.dodala dvojnásobná majsterka sveta.ZOH2022 v Pekingu - snoubordingU-rampa žien - finále:1. Chloe Kimová (USA) 94,00 b.,2. Queralt Castelletová (Šp.) 90,25,3. Sena Tomitová (Jap.) 88,25,4. Cchaj Süe-tchung (Čína) 81,25,5. Ruki Tomitová (Jap.) 80,50,6. Elizabeth Hoskingová (Kan.) 79,25,7. Berenice Wickiová (Švaj.) 76,25,8. Liou Ťia-jü (Čína) 73,50,9. Micuki Onová (Jap.) 71,50,10. Brooke Dhondtová (Kan.) 66,75