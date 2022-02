Juhokórejčan Hang Tä-hon získal zlato na 1500 v šortreku

výsledky mužov na 1500 m



1. Hang Tä-hon (J. Kór.) 2:09,219 min., 2. Steven Dubois (Kan.) 2:09,254, 3. Semjon Jelistratov (ROC) 2:09,267, 4. Shaoang Liu (Maď.) 2:09,409, 5. I Čun-so (J. Kór.) 2:09,622, 6. Shaolin Sandor Liu (Maď.) 2:09,953, 7. Pak Čang-hjok (J. Kór.) 2:10,176, 8. A. Adil Galiachmetov (Kaz.) 2:11,584, 9. Farell Treacy (V. Brit.) 2:11,988, 10. Yuri Confortola (Tal.) 2:12,384



B-finále:



1. John-Henry Krueger (Maď.) 2:18,059, 2. Denis Ajrapetjan (ROC) 2:18,076, 3. Stijn Desmet (Belg.) 2:18,278

Peking 9. februára (TASR) - Juhokórejský šortrekár Hang Tä-hon získal zlatú medailu v pretekoch na 1500 m na ZOH v Pekingu. Na striebornej pozícii prišiel do cieľa Kanaďan Steven Dubois, za ktorým mal minimálnu stratu bronzový reprezentant Ruského olympijského výboru Semjon Jelistratov.Pre 22-ročného Hang Tä-hona je zlato z Pekingu druhý cenný kov zo ZOH. Pred štyrmi rokmi v Pjongčangu získal striebro na 500 m trati.Desaťčlenné finále sa zaobišlo bez kolízií. V jeho úvode sa do vedenia dostali Talian Confortola a neskôr aj Kazach Galiachmetov. Postupne však taktovku prevzali favoriti na čele s Hang Tä-honom. Ten nasadil vysoké tempo, ktoré udržal až do cieľa. O držiteľovi ďalších dvoch medailí rozhodla až cieľová fotografia. Striebro získal Dubois, ktorý mal pred Jelistratovom náskok 13 stotín. Hang Tä-hon si víťazstvom na 1500 m napravil chuť po tom, čo bol diskvalifikovaný na 1000 m trati.