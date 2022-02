Šortrek: Favorizovaná Čína získala zlato v mix štafete

Výsledky miešanej štafety na 2000 m:



1. Čína (Čchun-jü Čchü, Kche-sin Fan, Ta-ťing Wu, C'-wej Žen, Jü-tching Čang) 2:37,348 min

2. Taliansko (Arianna Fontanová, Arianna Valcepinová, Martina Valcepinová, Yuri Confortola, Pietro Sighel, Andrea Cassinelli) 2:37,364

3. Maďarsko (Petra Jászapátiová, Zsófia Kónyová, Shaolin Sandor Liu, Shaoang Liu, John-Henry Krueger) 2:40,900

4. Kanada

5. Holandsko

6. Kazachstan

7. ROC

8. USA

Peking 5. februára (TASR) - Favorizovaná miešaná štafeta domácej Číny získala zlato na ZOH 2022 v Pekingu v sobotnej súťaži v šortreku na 2000 m trati. V A-finále skončili na striebornej pozícii Taliani, bronz putuje do Maďarska.Kvarteto Čchun-jü Čchü, Kche-sin Fan, Ta-ťing Wu, C'-wej Žen malo pritom namále v semifinále, kde skončilo až tretie, ale po penalizácii súperov sa dostalo do A-finále. V ňom odsunulo na druhé miesto Talianov Ariannu Fontanovú, Martinu Valcepinovú, Pietra Sighela a Andreu Cassinelliho. Maďari Petra Jaszapatiová, Zsofia Konyaová, Shaolin Sandor Liu a Shaoang Liu získali cenný kov po rozhodnutí rozhodcov.Boj o zlato mal dramatický priebeh. Hneď po štarte sa museli po páde preteky zresetovať. Potom sa Číňania dostali do pohodlného vedenia. Kanaďania po kolízii s Maďarmi stratili šancu a strieborní Taliani ešte na posledných metroch ohrozovali domácich. Bronz napokon rozhodcovia po diskvalifikácii Kanady prisúdili Maďarom.Vo štvrťfinále bojovali bojovalo 12 tímov, do semifinále postúpili prví dvaja z každej rozjazdy a dvaja najlepší časom. Už semifinále malo dramatický priebeh, štafety Ruska a USA penalizovali, Čína tak prekĺzla do finále a v ňom sa napokon tešila z triumfu.Mix štafeta sa išla na ZOH prvýkrát. Jeden z favoritov Holandsko skončil už v semifinále, keď hviezdna Suzanne Schultingová spadla. Talianka Arianna Fontanová sa stala prvou šortrekárkou, ktorá ma na konte 9 olympijských medailí.