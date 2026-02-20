Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 20. február 2026Meniny má Lívia
< sekcia Šport

Akrobatická lyžiarka Maierová získala zlato v skikrose žien

.
Zlatá medailistka Daniela Maierová z Nemecka oslavuje po súťaži vo finále ženského skikrosu na Zimných olympijských hrách 2026 v Livignu v Taliansku v piatok 20. februára 2026. Foto: TASR/AP

Maierová bola suverénna už od nasadzovacích pretekov, v ktorých mala najlepší čas spomedzi všetkých 30 klasifikovaných pretekárok.

Autor TASR
,aktualizované 
Livigno 20. februára (TASR) - Nemecká akrobatická lyžiarka Daniela Maierová získala zlato v skikrose na ZOH 2026. V piatkovom finále v Livingo Snow Parku triumfovala pred Švajčiarkou Fanny Smithovou. Bronz si vybojovala Švédka Sandra Näslundová. Slovenská reprezentantka Nikola Fričová vypadla zo súťaže v osemfinále.

Maierová bola suverénna už od nasadzovacích pretekov, v ktorých mala najlepší čas spomedzi všetkých 30 klasifikovaných pretekárok. Postupne vyhrala aj osemfinálovú, štvrťfinálovú a semifinálovú jazdu. Vynikajúci štart mala v súboji o medaily a počas celého priebehu finále kontrolovala svoju pozíciu na čele. Súboj o striebro zviedli Smithová s Näslundovou. Švajčiarka ťažila z chyby, ktorú urobila jej súperka a v cieli mala náskok sedem stotín sekundy. Štvrtá skončila Marielle Sabbatelová Bergerová z Francúzska.

ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo - akrobatické lyžovanie:

ženy - skikros - finále: 1. Daniela Maierová (Nem.), 2. Fanny Smithová (Švaj.), 3. Sandra Näslundová (Švéd.), 4. Marielle Sabbatelová Bergerová (Fr.), malé finále: 5. Talina Gantenbeinová (Švaj.), 6. Jade Aubertová Grilletová (Fr.), 7. Sixtine Cousinová (Švaj.), 8. Jole Galliová (Tal.),... 28. Nikola FRIČOVÁ (SR) vypadla v osemfinále
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Piatok 20. februára

Súpermi Slovákov v semifinále budú reprezentanti USA

ONLINE ZOH 2026: Štvrťfinálový zápas SR: Slovensko - Nemecko

POŽIAR BYTOVKY V LEMEŠANOCH: V nemocnici skončili šiesti ľudia