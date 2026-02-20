< sekcia Šport
Akrobatická lyžiarka Maierová získala zlato v skikrose žien
Autor TASR,aktualizované
Livigno 20. februára (TASR) - Nemecká akrobatická lyžiarka Daniela Maierová získala zlato v skikrose na ZOH 2026. V piatkovom finále v Livingo Snow Parku triumfovala pred Švajčiarkou Fanny Smithovou. Bronz si vybojovala Švédka Sandra Näslundová. Slovenská reprezentantka Nikola Fričová vypadla zo súťaže v osemfinále.
Maierová bola suverénna už od nasadzovacích pretekov, v ktorých mala najlepší čas spomedzi všetkých 30 klasifikovaných pretekárok. Postupne vyhrala aj osemfinálovú, štvrťfinálovú a semifinálovú jazdu. Vynikajúci štart mala v súboji o medaily a počas celého priebehu finále kontrolovala svoju pozíciu na čele. Súboj o striebro zviedli Smithová s Näslundovou. Švajčiarka ťažila z chyby, ktorú urobila jej súperka a v cieli mala náskok sedem stotín sekundy. Štvrtá skončila Marielle Sabbatelová Bergerová z Francúzska.
ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo - akrobatické lyžovanie:
ženy - skikros - finále: 1. Daniela Maierová (Nem.), 2. Fanny Smithová (Švaj.), 3. Sandra Näslundová (Švéd.), 4. Marielle Sabbatelová Bergerová (Fr.), malé finále: 5. Talina Gantenbeinová (Švaj.), 6. Jade Aubertová Grilletová (Fr.), 7. Sixtine Cousinová (Švaj.), 8. Jole Galliová (Tal.),... 28. Nikola FRIČOVÁ (SR) vypadla v osemfinále
