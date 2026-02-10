< sekcia Šport
Slovinci suverénne obhájili titul v miešaných tímoch
Prevc si tak napravil chuť po neúspechu medzi jednotlivcami na strednom mostíku, kde skončil až šiesty.
Autor TASR,aktualizované
Predazzo 10. februára (TASR) - Slovinskí reprezentanti v skokoch na lyžiach suverénne obhájili zlaté medaily v súťaži miešaných tímov na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Na mostíku v Predazze triumfovali so ziskom 1069,2 bodu pred Nórmi (1038,3) a Japoncami (1034,0).
Slovinci boli v druhej súťaži miešaných tímov v histórii ZOH opäť v skupine najväčších favoritov. Kvarteto Nika Vodanová, Anže Lanišek, Nika Prevcová a Domen Prevc napokon viedlo už po 1. kole a o líderskú pozíciu neprišlo ani počas bojov o medaily. Prevc si tak napravil chuť po neúspechu medzi jednotlivcami na strednom mostíku, kde skončil až šiesty. Na zlato v rovnakej disciplíne žien cez víkend nedosiahla ani jeho sestra a najväčšia favoritka Prevcová, ktorá bola strieborná za Nórkou Annou Odine Strömovou.
Nórska štvorica Anna Odine Strömová, Kristoffer Eriksen Sundal, Eirin Kvandalová, Marius Lindvik i Japonci Nozomi Marujamaová, Rjoju Kobajaši, Sara Takanašiová a Ren Nikaido sa postarali o premiérové olympijské medaily svojich krajín v tejto disciplíne. V premiére súťaže v Pekingu získali striebro reprezentanti Ruska, bronzoví boli Kanaďania.
ZOH26 - skoky na lyžiach - miešané tímy:
1. Slovinsko (Nika Vodanová, Anže Lanišek, Nika Prevcová, Domen Prevc) 1069,2 bodu, 2. Nórsko (Anna Odine Strömová, Kristoffer Eriksen Sundal, Eirin Kvandalová, Marius Lindvik) 1038,3, 3. Japonsko (Nozomi Marujamaová, Rjoju Kobajaši, Sara Takanašiová, Ren Nikaido) 1034,0, 4. Nemecko 1032,8, 5. Rakúsko 1027,8, 6. Fínsko 938,0, 7. USA 932,9, 8. Čína 924,1
