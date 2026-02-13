< sekcia Šport
Zlato na U-rampe získal Japonec Tocuka
Dvadsaťštyriročný Tocuka získal prvý cenný kov pod piatimi kruhmi, má už titul majstra sveta z Aspenu 2021.
Autor TASR,aktualizované
Livigno 13. februára (TASR) - Japonský snoubordista Júto Tocuka získal zlatú medailu na U-rampe na zimných olympijských hrách 2026 výkonom 95,00 b. Na stupňoch víťazov ho doplnili strieborný Austrálčan Scotty James (93,50) a bronzový krajan Rjusei Jamada (92,00).
Dvadsaťštyriročný Tocuka získal prvý cenný kov pod piatimi kruhmi, má už titul majstra sveta z Aspenu 2021. V pretekoch udávali Japonci tón od úvodu. Po 1. kole viedol Jamada, no v ďalších dvoch sa nedokázal zlepšiť. Tocuka v prvej jazde zaznamenal skóre 92,00 a bol na druhej priečke, „zlatú“ jazdu predviedol v 2. kole, keď sa zlepšil o tri body. Víťaz kvalifikácie James v 1. kole spadol, v druhom zapísal výkon, ktorým sa posunul na stupeň víťazov, no hoci mal právo poslednej jazdy, v 3. kole sa už zlepšiť nedokázal. Obhajca titulu Japonec Ajumu Hirano obsadil siedmu priečku (86,50) a nezískal štvrtý cenný kov z olympiády za sebou.
ZOH 2026 v Miláne a Cortine d´Ampezzo - snoubording:
1. Júto Tocuka (Jap.) 95,00 b, 2. Scotty James (Austr.) 93,50, 3. Rjusei Jamada 92,00, 4. Ruka Hirano (obaja Jap.) 91,00, 5. Valentino Guseli (Austr.) 88,00, 6. I Čä-un (Kór. rep.) 87,50, 7. Ajumu Hirano (Jap.) 86,50, 8. Jake Pates (USA) 77,50, 9. Wang C'-jang (Čína) 76,00, 10. Alessandro Barbieri (USA) 75,00
