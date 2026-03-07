Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
PRVÁ MEDAILA V CORTINE: Rexová vybojovala bronz v zjazde žien

Slovenská paralyžiarka Alexandra Rexová (vľavo) a jej navádzačka Sophia Poláková sa tešia v cieli zjazdu na XIV. zimných paralympijských hrách v Cortine d´Ampezzo v sobotu 7. marca 2026. Foto: TASR - Michal Svítok

Spolu s navádzačkou Sophiou Polákovou získali bronzové medaily v zjazde.

Cortina d´Ampezzo 7. marca (TASR) - Slovenská paralyžiarka Alexandra Rexová vybojovala prvú medailu pre Slovensko hneď v prvý deň zimných paralympijských hier v Miláne a Cortine d´Ampezzo. Spolu s navádzačkou Sophiou Polákovou získali bronzové medaily v zjazde.

Rexová finišovala na treťom mieste s mankom 4,90 sekundy na víťaznú Veroniku Aignerovú z Rakúska. Striebro si odniesla Chiara Mazzelová z Talianska, ktorá finišovala so stratou 0,48 sekúnd na víťazku.

zimné paralympijské hry 2026 - alpské lyžovanie:

zjazd - ženy:

1. Veronika Aignerová (Rak.) 1:22,55 min, 2. Chiara Mazzelová (Tal.) +0,48 s, 3. Alexandra REXOVÁ, nav. Sophia Poláková (SR) +4,90


Slovenská paralyžiarka Alexandra Rexová a jej navádzačka Sophia Poláková sa tešia zo zisku bronzu v zjazde na XIV. zimných paralympijských hrách v Cortine d´Ampezzo v sobotu 7. marca 2026.
Foto: TASR - Michal Svítok
