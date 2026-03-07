< sekcia Šport
PRVÁ MEDAILA V CORTINE: Rexová vybojovala bronz v zjazde žien
Spolu s navádzačkou Sophiou Polákovou získali bronzové medaily v zjazde.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Cortina d´Ampezzo 7. marca (TASR) - Slovenská paralyžiarka Alexandra Rexová vybojovala prvú medailu pre Slovensko hneď v prvý deň zimných paralympijských hier v Miláne a Cortine d´Ampezzo. Spolu s navádzačkou Sophiou Polákovou získali bronzové medaily v zjazde.
Rexová finišovala na treťom mieste s mankom 4,90 sekundy na víťaznú Veroniku Aignerovú z Rakúska. Striebro si odniesla Chiara Mazzelová z Talianska, ktorá finišovala so stratou 0,48 sekúnd na víťazku.
Rexová finišovala na treťom mieste s mankom 4,90 sekundy na víťaznú Veroniku Aignerovú z Rakúska. Striebro si odniesla Chiara Mazzelová z Talianska, ktorá finišovala so stratou 0,48 sekúnd na víťazku.
zimné paralympijské hry 2026 - alpské lyžovanie:
zjazd - ženy:
1. Veronika Aignerová (Rak.) 1:22,55 min, 2. Chiara Mazzelová (Tal.) +0,48 s, 3. Alexandra REXOVÁ, nav. Sophia Poláková (SR) +4,90
zjazd - ženy:
1. Veronika Aignerová (Rak.) 1:22,55 min, 2. Chiara Mazzelová (Tal.) +0,48 s, 3. Alexandra REXOVÁ, nav. Sophia Poláková (SR) +4,90