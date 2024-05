Manchester City zdolal Tottenham 2:0 a priblížil sa k zisku titulu

dohrávka 34. kola Premier League:



Tottenham Hotspur – Manchester City 0:2 (0:0)



Góly: 51. a 90.+1 Haaland (druhý z 11m)



Londýn 14. mája (TASR) - Futbalisti Manchestru City urobili výrazný krok k obhajobe titulu v Premier League. V dohrávke 34. kola vyhrali v šlágri na ihrisku Tottenhamu Hotspur 2:0 dvoma gólmi Erlinga Haalanda a ak v nedeľu zdolajú v záverečnom kole doma West Ham, stanú sa štvrtýkrát za sebou ligovými šampiónmi. Na čele tabuľky majú dvojbodový náskok pred Arsenalom, ktorý v poslednom kole privíta Everton.Haaland otvoril skóre v 51. minúte, keď skóroval zblízka do odkrytej bránky po prihrávke od Kevina de Bruyneho z pravej strany. Nórsky kanonier pridal poistku v nadstavenom čase z penalty, ktorú rozhodca nariadil po faule Pedra Porra na Jeremyho Dokua. Pre Haalanda to bol 27. gól v prebiehajúcom ligovom ročníku a potvrdil tak post lídra tabuľky strelcov. Tottenham sa na gól nezmohol a prišiel aj o teoretickú šancu zaistiť si umiestnenie v elitnej štvorici a získať miestenku do Ligy majstrov. Z piatej priečky stráca na štvrtú Aston Villu päť bodov.