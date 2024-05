Calzona nominoval 32 hráčov i debutantov Kmeťa, Riga a Hollého

nominácia SR na prípravný kemp v Rakúsku:



brankári: Martin Dúbravka (Newcastle United), Marek Rodák (FC Fulham), Henrich Ravas (New England), Dominik Takáč (Spartak Trnava)



obrancovia: Peter Pekarík (Hertha BSC Berlín), Michal Tomič (Slavia Praha), Matúš Kmeť (AS Trenčín), Norbert Gyömbér (US Salernitana 1919), Denis Vavro (FC Kodaň), Milan Škriniar (Paris Saint-Germain), Adam Obert (Cagliari Calcio), Dávid Hancko (Feyenoord Rotterdam), Vernon De Marco (Hatta Club), Sebastián Kóša (Spartak Trnava)



stredopoliari: Jakub Kadák (FC Luzern), Matúš Bero (VfL Bochum), Juraj Kucka (ŠK Slovan Bratislava), Tomáš Rigo (Baník Ostrava), Patrik Hrošovský (KRC Genk), Stanislav Lobotka (SSC Neapol), Ondrej Duda (Hellas Verona), Dominik Hollý (FK Jablonec), László Bénes (Hamburger SV)



útočníci: Dávid Ďuriš (Ascoli Calcio), Tomáš Suslov (Hellas Verona), Ivan Schranz (Slavia Praha), Róbert Boženík (Boavista FC), David Strelec (ŠK Slovan Bratislava), Róbert Polievka (MFK Dukla Banská Bystrica), Ľubomír Tupta (Slovan Liberec), Leo Sauer (Feyenoord Rotterdam), Lukáš Haraslín (AC Sparta Praha)



náhradníci: Ľubomír Belko (MŠK Žilina), Richard Ludha (FK Teplice), Marek Kristián Bartoš (FK železiarne Podbrezová), Tomáš Nemčík (Rosenborg BK), Peter Pokorný (Slask Wroclaw), Artur Gajdoš (AS Trenčín), Erik Jirka (FC Viktoria Plzeň), Adrián Kaprálik (Górnik Zabrze), Tomáš Bobček (KS Lechia Gdaňsk), Erik Prekop (Bohemians Praha 1905), Adam Zreľák (Warta Poznaň)





realizačný tím:



Tréner: Francesco Calzona



Asistent trénera: Simone Bonomi



Asistent trénera: Gianluca Segarelli



Manažér tímu/asistent trénera: Marek Hamšík



Tréner brankárov: Ján Novota



Kondičný tréner: Alessandro Bulfoni



Kondičný tréner: David Brünn



Videoanalytik: Marco Brini



Technický manažér tímu: Giovanni Paolo De Matteis



Technický vedúci: Jakub Kojnok



Lekár: Zsolt Fegyveres



Lekár: Jozef Almási



Fyzioterapeut: Marián Drinka



Fyzioterapeut: Peter Hečko



Fyzioterapeut: Martin Nozdrovický



Masér: Mário Prelovský



Masér: Marko Kopas



Kustód: Marek Košáň



Kustód: Marek Beseda



Media manažér: Monika Jurigová

Bratislava 27. mája (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona nominoval na hlavnú fázu prípravy na tohtoročné ME 32 hráčov. Figurujú medzi nimi aj obrancovia Milan Škriniar, Dávid Hancko či stredopoliar Stanislav Lobotka a v zozname je aj Juraj Kucka, ktorý mal zdravotné problémy. Konečnú nomináciu na európsky šampionát zverejnia 7. júna.Po prípravnom kempe v Šamoríne pre hráčov, ktorým sa sezóna skončila skôr, prichádza hlavná fáza - prípravný kemp na EURO v rakúskom Bad Erlachu. Slováci odohrajú krátko pred odchodom na ME 2024 do Nemecka dve prípravné stretnutia - v stredu 5. júna vo Wiener Neustadte proti San Marínu a v nedeľu 9. júna v Trnave proti Walesu. Tréner Calzona rozhodne 7. júna o záverečnej nominácii 26 hráčov, ktorí pocestujú na kontinentálny šampionát. V kádri na kemp v Rakúsku sú aj debutanti Dominik Hollý, Matúš Kmeť a Tomáš Rigo.Slováci odletia do dejiska 11. júna dopoludnia. Turnaj odštartujú 17. júna vo Frankfurte proti favoritovi E-skupiny Belgicku, ďalej ich čaká Ukrajina v Düsseldorfe (piatok, 21. júna) a s Rumunskom sa stretnú opäť vo Frankfurte (streda, 26. júna).