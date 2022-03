Vlhová uzavrela zimu 3. miestom, malý glóbus získala Worleyová

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová v 1. kole finále obrovského slalomu žien Svetového pohára v alpskom lyžovaní vo francúzskom stredisku Courchevel/Meribel v nedeľu 20. marca 2022. Foto: TASR Martin Baumann

Výsledky finálového obrovského slalomu SP:

1. Federica Brignoneová 2:14,68 min

2. Marta Bassinová (obe Tal.) +0,31 s

3. Petra VLHOVÁ (SR) +0,37

4. Tessa Worleyová (Fr.) +0,45

5. Ragnhild Mowinckelová (Nór.) +0,61

6. Michelle Gisinová (Švaj.) +0,63

7. Mikaela Shiffrinová (USA) +0,67

8. Maryna Gasienicová-Danielová (Poľ.) +0,78

9. Valerie Grenierová (Kan.) a Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) +0,88



Konečné celkové poradie SP (po 37 súťažiach):



1. Shiffrinová 1493 bodov

2. VLHOVÁ 1309

3. Brignoneová 1055

4. Mowinckelová 880

5. Gisinová 874

6. Sofia Goggiová (Tal.) 873

7. Sara Hectorová (Švéd.) 760

8. Worleyová 747

9. Corinne Suterová (Švaj.) 697

10. Bassinová 673



Konečné poradie v obrovskom slalome SP (9):



1. Worleyová 567 bodov

2. Hectorová 540

3. Shiffrinová 507

4. VLHOVÁ 491

5. Bassinová 356

6. Brignoneová 316

7. Mowinckelová 253

8. Gisinová 247

9. Gasienicová-Danielová 219

10. Truppeová 203



Courchevel/Meribel 20. marca (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa rozlúčila so sezónou Svetového pohára tretím miestom vo finálovom obrovskom slalome. Vo francúzskom dejisku Courchevel/Meribel zaostala v nedeľu o 0,37 sekundy na víťaznou Federicou Brignoneovou, druhá bola ďalšia Talianka Marta Bassinová (+0,31 s). Malý glóbus za hodnotenie disciplíny získala domáca Tessa Worleyová.Pre dvadsaťšesťročnú Vlhovú to bolo 57. pódiové umiestnenie v kariére. "," povedala Vlhová po pretekoch.Slovenská pretekárka sa ako víťazka predchádzajúceho "obráku" vo švédskom Are vydala na trať 1. kola svojho trénera so štartovým číslom 4. Typickým silovým štýlom sa na úvodných medzičasoch držala v kontakte s najlepším časom Mikaely Shiffrinovej, v spodnej pasáži však akoby jej už trocha dochádzala energia, v cieli nabrala výraznejšie manko a obsadila štvrté miesto s mankom 1,08 sekundy. Američanka, ktorá otvorila sezónu víťazstvom v rakúskom Söldene, ju mohla aj uzavrieť triumfom v rovnakej disciplíne. Vďaka čistej prvej jazde s plynulými prechodmi medzi oblúkmi mala v 2. kole šancu pridať k veľkému glóbusu aj malý za hodnotenie obrovského slalomu. Dovtedajšia líderka poradia Sara Hectorová zo Švédska bola až trinásta (+2,10), druhá v poradí Worleyová figurovala na ôsmej pozícii (1,60).Šance Hectorovej, ktorá išla do záverečných pretekov s náskokom päť bodov pred Worleyovou a 51 pred Shiffrinovou, sa rýchlo rozplynuli. Už v úvode druhej jazdy spravila chybu, potom sa snažila agresívnou jazdou čo najviac stiahnuť manko, no v technických bránkach ešte viac stratila. Worleyová sa po svojej jazde, ktorá bola nakoniec najrýchlejšia v druhom kole, usadila na prvé miesto a čakala, ako pôjdu jej súperky. Vlhová na mäkšej podložke od úvodu strácala zo svojho náskoku, na poslednom medzičase mala k dobru desať stotín na dovtedy vedúcu Bassinovú, no do posledného úseku si nepreniesla dostatočnú rýchlosť a v cieli bola o 0,06 sekundy za Taliankou. Brignoneová obe súperky zdolala a tak sa čakalo na Shiffrinovú, ktorá si mohla zabezpečiť 75. víťazstvo v kariére i malý glóbus. Americká hviezda však nedokázala nájsť rytmus, s traťou bojovala a do cieľa nakoniec prišla až na 7. mieste s mankom 0,67 sekundy na víťazku.Tridsaťdvaročná Worleyová vyhrala hodnotenie obrovského slalomu druhýkrát v kariére po roku 2017. V konečnom účtovaní mala o 27 bodov viac ako olympijská víťazka Hectorová, ktorá v nedeľu obsadila až 14. miesto. "," povedala majsterka sveta v "obráku" z rokov 2013 a 2017. Shiffrinová stratila 60 bodov, Vlhová 76. Slovenská reprezentantka skončila v celkovom hodnotení SP s mankom na americkú súperku 184 bodov. Tridsaťjedenročná Brignoneová si pripísala na konto jubilejné 20. víťazstvo v pretekoch SP a deviate v "obráku". "," uviedla Brignoneová pre denník Gazzetta dello Sport.