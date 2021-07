Montreal zdolal vo štvrtom finále Tampu 3:2 po predĺžení

Na archívnej snímke vpravo Brendan Gallagher 31. marca 2021. Foto: TASR/AP

Finále play off NHL



štvrtý zápas /na štyri víťazstvá/:



MONTREAL CANADIENS - TAMPA BAY LIGHTNING 3:2 po predĺžení (1:0, 0:1, 1:1 - 1:0)



Góly: 16. Anderson (Suzuki, Caufield), 49. Romanov (Evans), 64. Anderson (Caufield) - 38. Goodrow (McDonagh, Coleman), 54. Maroon (Joseph, Johnson). Rozhodovali: Sutherland, Furlatt – Murray, Brisebois, vylúčení: 10:6 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, strely na bránku: 21:34, 3500 divákov.



Montreal: Price – Weber, Chiarot, Petry, Edmundson, Kulak, Romanov – Gallagher, Danault, Toffoli – Anderson, Suzuki, Caufield – Lehkonen, Evans, Byron – Perry, Staal, Armia. Tréner: D. Ducharme.



Tampa Bay: Vasilevskij – Rutta, Hedman, ČERNÁK, McDonagh, Savard, Sergačov – Kučerov, Point, Palát – Stamkos, Cirelli, Johnson – Coleman, Gourde, Goodrow – Joseph, Colton, Maroon. Tréner: J. Cooper.



/stav série: 1:3/

Na archívnej snímke slovenský obranca v drese Tampy Erik Černák (vpravo) v Montreale 2. júla 2021. Foto: TASR/AP

Slovák v akcii:



Erik Černák (Tampa) 19:56 0 0 0 0 0 0



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

Montreal 6. júla (TASR) - Hokejisti Montrealu Canadiens zostali v hre o zisk Stanleyho pohára. Vo štvrtom finále play off NHL zdolali doma Tampu Bay Lightning 3:2 po predĺžení a v sérii znížili na 1:3 na zápasy. O triumfe Canadiens rozhodol v 64. minúte Josh Anderson svojim druhým gólom v zápase. Slovenský obranca Erik Černák odohral za Tampu takmer 20 minút, jeho krajan Tomáš Tatar opäť chýbal v zostave Montrealu.Obhajcovia trofeje z Tampy budú mať ďalšiu možnosť ukončiť finálovú sériu v noci na štvrtok na svojom ľade. Vo štvrtom finále dvakrát dotiahli náskok Montrealu, ale na konci tretej tretiny a na začiatku predĺženia nevyužili výhodu štvorminútovej presilovky pri vylúčení kapitána domácich Sheu Webera a Anderson sa o chvíľu neskôr stal dvojgólovým hrdinom stretnutia. Dve asistencie pri jeho zásahoch si pripísal Cole Caufield, premiérový gól v play off v kariére zaznamenal ruský obranca domácich Alexander Romanov. Brankár Montrealu Carey Price si pripísal 32 úspešných zákrokov.Za Tampu skórovali Barclay Goodrow a Pat Maroon. Černák mal minutáž 19:56, do štatistík si zapísal päť "hitov" a dve zblokované strely. V 20 zápasoch tohtoročnej vyraďovačky má na konte naďalej 10 bodov za gól a 9 asistencií, vo finále má v štyroch dueloch bilanciu 1+1. Tampa prestrieľala vo štvrtom finále súpera 34:21, no nevyužila možnosť stať sa prvým tímom od roku 1998, ktorý ovládol finále v najkratšom možnom čase. Pred 23 rokmi vyhral vo finále 4:0 na zápasy Detroit nad Washingtonom.Montrealu vyšli zmeny v zostave, keď kouč Dominique Ducharme pred štvrtým finále nasadil do útoku Jakea Evansa namiesto Jesperiho Kotkaniemiho a v obrane nahradil Erika Gustafssona a Jona Merrilla dvojicou Alexander Romanov a Brett Kulak. Poprehadzoval aj zloženie formácií a Anderson sa mu odvďačil dvoma gólmi za zaradenie do útoku s Caufieldom a Nickom Suzukim. Bodoval i Evans a v iba svojom treťom dueli play off v kariére aj 21-ročný Romanov, ktorý sa predtým naposledy zmestil do zostavy Canadiens v prvom stretnutí semifinále proti Vegas." povedal krídelnik elitného útoku Montrealu Brendan Gallagher. Montreal je prvý tím, ktorý gólom v predĺžení odvrátil finálovú prehru 0:4 na zápasy od roku 1946, keď sa to podarilo Bostonu v súboji práve s Montrealom." reagoval na prehru tréner Tampy Jon Cooper. "" Tampa prehrala vo všetkých štyroch predĺženiach, ktoré v tohtoročnej nadstavbe musela odohrať.Iba štyri tímy v histórii play off NHL dokázali otočiť sériu, v ktorej prehrávali 0:3 na zápasy. Torontu sa to doteraz ako jedinému podarilo vo finále, v roku 1942 zdvihli jeho hráči nad hlavu pohár po otočke s Detroitom. Naposledy predviedli výnimočný zvrat z 0:3 v sérii hráči Los Angeles Kings v roku 2014, v prvom kole vtedy vyradili San Jose.Montreal so zmenami v zostave túžil predĺžiť finálovú sériu, ale aktívnejšie odštartovala opäť Tampa a brankár Price musel hneď v úvodných dvoch minútach likvidovať šance Kučerova i Colemana. Hostia jasne diktovali tempo, Montreal prvýkrát preveril Vasilevského až po viac ako ôsmich minútach v čase, keď súper viedol na strely už 8:0. Tampa z hernej i streleckej prevahy nič nevyťažila, naopak inkasovala z druhej strely domácich do priestoru bránky. Suzuki sa v 16. minúte na ľavej strane vyhol aj ležiacemu Savardovi, spoza bránky bekhendom ideálne naservíroval puk Andersenovi a ten strelou z prvej otvoril skóre - 1:0. Mínusový bod pri góle si pripísal aj Černák. Montreal sa tak vôbec prvýkrát vo finálovej sérii dostal do náskoku, prísť o neho mohol v závere prvej tretiny pri vylúčení Edmundsona. Point však v presilovke trafil iba do konštrukcie bránky domácich a Kučerov vzápätí vo veľkej šanci netrafil presne. V druhej časti sa do početnej výhody dostal aj Montreal po údere Pointa do prilby Lehkonena, no šancu na svoj druhý zásah nevyužil pri šanci zblízka Anderson a Tampa sa ubránila. Canadiens v prostrednej tretine už pôsobili výrazne aktívnejšie ako pred prvou prestávkou, napokon však vedenie neudržali. Pricea ešte v oslabení pri strele Hedmana zachránila pravá žrď, ale v 38. minúte domáci nevyhodili puk z pásma a McDonagh skvelou zadovkou posunul puk Goodrowovi pred odkrytú bránku - 1:1. Aj pri tomto zásahu bol Černák na ľade. Úvod tretej tretiny patril opäť Tampe, na druhej strane musel Vasilevskij betónom zasiahnuť po nebezpečnej strele Kulaka. Montreal sa opäť dostal do vedenia v 49. minúte, keď sa strelou od modrej čiary presadil premiérovým gólom v play off ruský obranca Romanov. Radosť domácich trvala iba päť minút, po spolupráci s Josephom vyrovnal Maroon na 2:2. Rozhodnutie v prospech Tampy mal čosi viac ako dve minúty pred koncom tretej časti na hokejke Kučerov, no zblízka trafil iba žrď. V závere riadneho času kapitán domácich Weber krvavo zranil v tvári Paláta a dostal trest na štyri minúty, le Tampa veľkú šancu rozhodnúť nevyužila. Potrestal to Anderson, ktorý v 64. minúte unikol po ľavom krídle, našiel si po následnom nevydarenom pokuse Caufielda aj odrazený puk a strelou v páde rozhodol - 3:2.