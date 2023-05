Medvedev v päťsetovej bitke podľahol Brazílčanovi Seybothovi

muži - dvojhra - 1. kolo:



Holger Rune (Dán.-6) - Christopher Eubanks (USA) 6:4, 3:6, 7:6 (2), 1:6, Francisco Cerundolo (Arg.-23) - Jaume Munar (Šp.) 6:1, 2:6, 7:6 (5), 6:1, Thiago Seyboth Wild (Braz.) - Daniil Medvedev (Rus.-2), Max Purcell (Austr.) - Jordan Thompson (Austr.) 7:5, 1:6, 6:4, 6:4, Jošihito Nišioka (Jap.-27) - Jeffrey John Wolf (USA) 1:6, 3:6, 6:4, 6:3, 6:3, Genaro Alberto Olivieri (Arg.) - Giovanni Mpetshi Perricard (Fr.) 7:6 (3), 4:6, 4:6, 7:5, 6:1, Andrea Vavassori (Tal.) - Miomir Kecmanovič (Srb.-31) 5:7, 2:6, 7:6 (8), 7:6 (3), 7:6 (9), Giulio Zeppieri (Tal.) - Alexander Bublik (Kaz.) 6:0, 4:6, 4:6, 6:3, 7:5, Tommy Paul (USA.-16) - Dominic Stricker (Švaj.) 6:3, 6:2, 6:4, Casper Ruud (Nór.-4) - Elias Ymer (Švéd.) 6:4, 6:3, 6:2, Nicolas Jarry (Čile) - Hugo Dellien (Bol.) 6:4, 6:4, 6:2

Paríž 30. mája (TASR) - Ruský tenista Daniil Medvedev skončil na grandslamovom turnaji Roland Garros už v 1. kole. Nad sily svetovej i turnajovej dvojky bol brazílsky kvalifikant Thiago Seyboth Wild, ktorý zvíťazil 7:6 (5), 6:7 (8), 2:6, 6:3, 6:4. Duel trval 4:15 h.Prvé dva sety priniesli mimoriadne vyrovnaný priebeh a oba dospeli do tajbrejku. ÚVodný vyhral Brazílčan 7:5 a v druhom mal za stavu 6:4 dva setbaly. Medvedev však dokázal získať tajbrejk pre seba 8:6 a všetko nasvedčovalo tomu, že preberá opraty duelu. Víťaz turnaja Masters 1000 v Ríme vyhral tretí set 6:2, no nezachytil úvod štvrtého. Prehral svoje prvé podanie a celkovo 3:6. Piaty set priniesol tuhý boj, až päťkrát si hráči nedokázali udržať podanie. Naposledy v siedmom geme, v ktorom Brazílčan definitívne naklonil misky váh na svoju stranu.Seyboth Wild predviedol v zápase 47 víťazných úderov.tešil sa po stretnutí 172. hráč sveta.Šiesty nasadený Dán Holger Rune stratil jeden set, no je v 2. kole. Christophera Eubanksa z USA vyradil po výsledku 6:4, 3:6, 7:6 (2), 1:6. Americký tenista Tommy Paul zdolal v pozícii nasadenej šestnástky švajčiarskeho "lucky loosera" Dominica Strickera 6:3, 6:2 a 6:4. Ďalej ide aj štvrtý nasadený Casper Ruud z Nórska, ktorý zdolal Eliasa Ymera zo Švédska hladko v troch setoch 6:4, 6:3, 6:2. Z nasadených hráčov sa nedarilo Srbovi Miomirovi Kecmanovičovi, ktorý podľahol v päťsetovej dráme Andreovi Vavassorimu. Talian zvíťazil 5:7, 2:6, 7:6 (8), 7:6 (3), 7:6 (9).