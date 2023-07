Brighton angažoval brazílskeho obrancu Igora Julia

Brighton 26. júla (TASR) - Novou posilou futbalistov Brightonu sa stal Brazílčan Igor Julio. Dvadsaťpäťročný obranca prichádza do anglického klubu z Fiorentiny, podľa britských médií zaplatil účastník Premier League za prestup 15 miliónov libier.



Ako v stredu informovala agentúra AP, Igor Julio podpísal s vedením Brightonu štvorročnú zmluvu. V novom tíme sa zapojí do tréningového procesu budúci týždeň, keď sa mužstvo vráti z USA. V nadchádzajúcom ročníku si zahrá so spoluhráčmi aj skupinovú fázu Európskej ligy, ktorú si Brighton vybojoval vďaka šiestej priečke v Premier League 2022/2023 - svojmu historicky najlepšiemu ligovému umiesteniu.



Igor Julio pomohol v minulej sezóne Fiorentine k postupu do finále Európskej konferenčnej ligy, v ktorom podľahla West Hamu 1:2. "Fialky" prehrali aj vo finále Talianskeho pohára, keď nestačili na Inter Miláno (1:2). Brazílsky stopér prišiel do Európy cez mládežnícky systém Red Bullu, okrem Fiorentiny hral aj za Salzburg, Wolfsberger AC, Austriu Viedeň a SPAL.