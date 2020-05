Brighton hlási už tretí pozitívny prípad na koronavírus

Londýn 10. mája (TASR) - Tretí futbalista anglického klubu Brighton & Hove Albion mal pozitívny test na nový koronavírus.



Podľa vedenia tímu nie je potrebné, aby ostatní členovia mužstva museli ísť do karantény, keďže hráči sa doteraz pripravovali v tréningovom centre len izolovane. "Napriek všetkým opatreniam, ktoré sme robili v uplynulých týždňoch, sme aj tak mali ďalší pozitívny prípad na koronavírus," uviedol pre Sky Sports šéf exekutívy klubu Paul Barber. Celkovo sa nakazili traja hráči Brightonu.



Barber preto varoval pred príliš skorým reštartom Premier League a zároveň sa pridal k dvom tímom, ktoré sa otvorene postavili proti plánu odohrať zostávajúce zápasy sezóny 2019/20 na neutrálnych štadiónoch. "Musíme byť opatrní, aby sme neurobili nesprávny krok, mohlo by to stáť životy. A to si nemôžeme dovoliť," uviedol pre Daily Mail.



Vedenie Premier League plánuje obnoviť sezónu 12. júna a ukončiť ju finálovým duelom Pohára FA 8. augusta. V pondelok o tom budú rokovať všetky kluby Premier League. Proti návrhu hrať na neutrálnych štadiónoch sa postavili okrem Brightonu aj Watford a Aston Villa.



Vo Veľkej Británii evidovali v nedeľu o 13.00 SELČ viac ako 215.000 prípadov ochorenia COVID-19, po nákaze novým koronavírusom SARS-CoV-2 tam zomrelo 31.587 osôb. Celosvetovo je v 212 krajinách/územiach potvrdených vyše 4,1 milióna prípadov nákazy novým koronavírusom, podľahlo mu vyše 280.000 osôb.