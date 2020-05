Brighton nechce dohrávať Premier League na neutrálnych štadiónoch

Londýn 3. mája (TASR) - Vedenie anglického futbalového klubu Brighton & Hove Albion nesúhlasí s návrhom dohrať Premier League na neutrálnych štadiónoch. Podľa výkonného riaditeľa klubu Paula Barbera by to narušilo regulárnosť súťaže.



"Všetci musíme byť pripravení urobiť nejaké kompromisy a je nám jasné, že sa zrejme bude musieť hrať za zatvorenými dverami. Snahu vlády obmedziť šírenie koronavírusu plne podporujeme. Ale hrať na neutrálnych ihriskách v tejto kritickej časti sezóny môže mať veľký dopad na regulárnosť súťaže. Je evidentné, že budeme znevýhodnení, ak nebudeme môcť hrať doma v známom prostredí, i keď by to bolo bez fanúšikov," uviedol Barber na klubovom webe.



Brighton je v tabuľke Premier League na 15. mieste iba dva body nad pásmom zostupu. Najvyššiu anglickú súťaž prerušili z dôvodu pandémie koronavírusu v polovici marca. Opätovne rozbehnúť by ju mohli 8. júna. Vedenie Premier League chce hrať zápasy na neutrálnych ihriskách preto, lebo neverí, že všetkých 20 štadiónov dostane bezpečnostné povolenie. Do konca ročníka zostáva odohrať 92 zápasov.