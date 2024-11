Brighton otočil duel za päť minút, City so štvrtou prehrou v rade

Brighton & Hove Albion - Manchester City 2:1 (0:1)



Góly: 78. Pedro, 83. O'Riley – 23. Haaland

FC Brentford - AFC Bournemouth 3:2 (1:1)



Góly: 27. a 58. Wissa, 50. Damsgaard – 17. Evanilson, 49. Kluivert

Crystal Palace - FC Fulham 0:2 (0:1)



Góly: 45.+2 Smith Rowe, 83. Wilson, ČK: 76. Kamada (Crystal Palace)

West Ham United - FC Everton 0:0

Wolverhampton Wanderers - Southampton FC 2:0 (1:0)



Góly: 3. Sarabia, 51. Cunha

Londýn 9. novembra (TASR) - Futbalisti Manchestru City zaznamenali druhú prehru za sebou v anglickej Premier League a štvrtú v rade vo všetkých súťažiach. V sobotnom stretnutí 11. kola prekvapujúco prehrali na ihrisku Brighton & Hove Albion 1:2. Úradujúci majster zostane aj po víkende na druhej priečke, keď má štvorbodový náskok pred Nottinghamom Forestom. Hostia viedli po góle Erlinga Haalanda, ale Brighton v druhom polčase počas piatich minút otočil výsledok zásluhou Joaa Pedra a Matta O'Rileya." sa ujali vedenia v 23. minúte, Mateo Kovačič vysunul Haalanda, ktorý sa dostal do úniku a na dvakrát dokázal prekonať Barta Verbruggena. Nórsky kanonier mohol zakrátko zvýšiť, ale trafil len konštrukciu brány. Aj domáci si vypracovali niekoľko šancí v prvom polčase, ale Ederson dôležitými zákrokmi podržal svoj tím. Koučovi Brightonu však vyšli striedania a priniesli dva góly v bránke hostí. V 78. minúte Kaoru Mitoma poslal centrovanú loptu, kde sa presadil Pedro a vyrovnal. Domáci zakrátko udreli druhýkrát, keď úspešnú akciu zakončil presne O'Riley. V úplnom závere sa po centri Kylea Walkera dostal k zakončeniu Joško Gvardiol, ale hlavou minul bránu. Mužstvo Pepa Guardiolu po vypadnutí v osemfinále Ligového pohára s Tottenhamom (1:2) nestačilo v Premier League ani na domáci Bournemouth (1:2) a nevyšiel mu ani utorkový duel Ligy majstrov na ihrisku Sportingu Lisabon (1:4).Hráči Fulhamu zvíťazili na ihrisku Crystal Palace 2:0. Vdaka triumfu a zisku troch bodov sa posunuli na priebežné 6. miesto. Hostia uspeli v druhom stretnutí za sebou. Fulham poslal do vedenia na konci prvého polčas Emile Smith Rowe, ktorý krížnou strelou po zemi prekonal Deana Hendersona. V 76. minúte dostal domáci Daiči Kamada červenú kartu a Fulham to využil krátko na to, keď Harry Wilson potvrdil triumf. Crystal Palace je na 17. pozícii.V päťgólovej prestrelke Brentford zdolal Bournemouth 3:2 a dostal sa pred svojho súpera na 10. priečku. Hostia viedli dvakrát v zápase, skórovali Evanilson a Justin Kluivert. Brentford však dokázal na oba góly odpovedať zásluhou Yoaneho Wissu a Mikkela Damsgaarda. Domáci sa v 58. minúte dostali prvýkrát do vedenia, keď Wissa pridal druhý gól v stretnutí, a svoj náskok už nepustili.Hráči Wolverhamptonu dosiahli prvé víťazstvo v tejto sezóne, keď uspeli na Southamptonom 2:0 a posunuli sa z posledného 20. na 18. miesto. K triumfu ich nasmeroval už v tretej minúte Pablo Sarabia a po prestávke sa presadil aj Matheus Cunha. Práve ich sobotný súper Southampton klesol na poslednú priečku v tabuľke. V stretnutí medzi West Hamom a Evertonom gól nepadol.