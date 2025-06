Brighton potvrdil prestup Taliana Coppolu z Hellasu Verona

Londýn 17. júna (TASR) - Taliansky futbalista Diego Coppola sa sťahuje z Hellasu Verona do Brightonu. Účastník Premier League informoval o uzavretí päťročnej zmluvy.



Prestupová čiastka nie je oficiálne známa, no podľa agentúry DPA mal Brighton za jeho služby zaplatiť približne 10 miliónov eur. Dvadsaťjedenročný obranca je s rovesníkmi momentálne na Slovensku, kde je súčasťou kádra Talianov na ME do 21 rokov. Vo víťaznom dueli proti Slovákom (1:0) odohral plnú minutáž. Pred odchodom na turnaj si odkrútil premiéru aj v seniorskom drese. Nastúpil do oboch stretnutí kvalifikácie MS proti Nórsku a Moldavsku. V Hellase bol Coppola spoluhráčom Ondreja Dudu a Tomáša Suslova.



„Diego je stále mladý. Je však zároveň vysoký, silný a takisto aj pohyblivý. Pomôže nám najmä po fyzickej stránke, svoj debut v drese Talianska si zaslúžil,“ vyjadril sa na adresu Taliana hlavný kouč „čajok“ Fabian Hürzeler.