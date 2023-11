Brighton predĺžil zmluvu s Evanom Fergusonom až do roku 2029

Brighton 10. novembra (TASR) - Anglický futbalový klub Brighton & Hove Albion predĺžil zmluvu s talentovaným útočníkom Evanom Fergusonom až do roku 2029.



Devätnásťročný Ír prišiel na juh Anglicka v roku 2021 z dublinského Bohemiansu a v mladom veku sa dokázal presadiť do prvého tímu. Za ten stihol odohrať už 43 zápasov, strelil 15 gólov a na ďalšie štyri prihral. "Evan si zaslúži tento nový kontrakt a má pred sebou skvelú budúcnosť," povedal tréner Roberto de Zerbi.



Ferguson sa prvýkrát dostal do pozornosti médií, keď ako štrnásťročný striedal v prípravnom zápase Bohemiansu s Chelsea. V marci dal gól do siete Lotyšska (3:2) a stal sa najmladším strelcom Írska od Robbieho Keanea v roku 1998. Informovala agentúra AP.