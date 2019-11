Brighton predĺžil zmluvu s trénerom Potterom do roku 2025

Londýn 26. novembra (TASR) - Anglický futbalový klub Brighton & Hove Albion predĺžil zmluvu s hlavným trénerom Grahamom Potterom do roku 2025. Rovnako dlhé kontrakty podpísali aj jeho asistenti Billy Reid a Björn Hamberg a šéf skautingu Kyle Macaulay.



Brighton je tretiu sezónu v Premier League a momentálne mu patrí 12. priečka, keď v trinástich dueloch nazbieral 15 bodov. Potter je v pozícii hlavného trénera od mája po tom, čo vystriedal Chrisa Hughtona.



"Som nadšený, že vedeniu sa páči, čo za tú krátku dobu videlo a dalo nám dôveru v tom, čo sa tu snažíme urobiť. Som za to veľmi vďačný," uviedol Potter, ktorý mal doterajší kontrakt do roku 2023.



"V lete sme predstavili novú dlhodobú víziu, aby sa klub udomácnil v najlepšej desiatke Premier League. Som presvedčený, že Graham, bystrý, energický a inovatívny hlavný tréner, je ten správny muž, ktorý nás tam dovedie," povedal riaditeľ Brightonu Tony Bloom. Informovala agentúra AFP.